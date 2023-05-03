ФК «Урал» уступил ЦСКА в финале «Пути РПЛ» Кубка России

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от ЦСКА в финале «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России. Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 1:2 (0:1). На трибунах присутствовало свыше 30 тыс. зрителей. Для посещения кубковых матчей цифровая карта болельщика (Fan ID) не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На 7 минуте после розыгрыша углового армейцы протолкнули мяч в ворота «Урала», но боковой судья решил, что был офсайд. Проверка VAR это решение подтвердило.

В дополнительное время первого тайма армейцы все-таки смогли открыть счет: отличился Медина.

«Урал» отыгрался на 50 минуте: Влут реализовал пенальти. На 56 минуте армейцы вновь вышли вперед. Гол забил Чалов.

В первом матче финала «Пути РПЛ» команды сыграли в Москве вничью 1:1.

«Фонбет» Кубок России проходит по новым правилам: на групповом этапе и в плей-офф клубы Российской премьер лиги (РПЛ) играют между собой («Путь РПЛ»), а команды других лиг — между собой («Путь регионов»). При этом клуб, выбывший из «Пути РПЛ», переходит в плей-офф «Пути регионов». Победители плей-офф встретятся в суперфинале Кубка России 11 июня.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Николай Яблонский