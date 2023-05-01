Блинкен в разговоре с Алиевым подчернул важность открытия Лачинского коридора

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры. Во время разговора господин Блинкен подчеркнул важность открытия Лачинского коридора для частного и коммерческого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Кроме этого, во время разговора Энтони Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Он пообещал поддержку со стороны США.

«Он также выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов тем, что создание Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре подрывает попытки установить доверие в рамках процесса мирного урегулирования, и подчеркнул важность как можно более скорого открытия Лачинского коридора для коммерческого и частного транспорта»,— сказано в сообщении Госдепартамента, опубликованном на его сайте.

В последние дни усилилась напряженность на армянско-азербайджанской границе после того, как Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре. 27 апреля премьер Армении Никол Пашинян назвал это провокацией и сказал, что осуществлять контроль в связывающем Нагорный Карабах с Арменией коридоре должна только Россия. Секретарь Совбеза Армении также предложил расширить наблюдательную миссию Евросоюза в стране. 29 апреля Минобороны Армении сообщило об очередном обстреле со стороны Азербайджана, в результате был ранен один армянский военный.

Накануне, 29 апреля по американскому времени, Энтони Блинкен поговорил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Днем 30 апреля пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что глава ведомства Джейхун Байрамов вылетел в США для участия в переговорах по проекту мирного соглашения с Арменией.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».

Олеся Павленко