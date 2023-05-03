В Ростовской области бывший полицейский получил условный срок за разглашение гостайны

Бывший заместитель начальника отдела оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области был осужден на год и шесть месяцев условно с испытательным сроком на год за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области, не раскрывая личность осужденного.

Суд установил, что в сентябре 2019 года полицейский отправил секретное задание по наружному наблюдению за объектом оперативной заинтересованности УЭБиПК в общий чат жителей многоквартирного дома в мессенджере WhatsApp.

«Служебный документ стал достоянием третьих лиц, не имеющих допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, которые ознакомились с ним и оставили свои комментарии об ознакомлении»,— сообщает пресс-служба УФСБ.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Ростовский областной суд признал бывшего полицейского виновным и приговорил его к условному сроку. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону