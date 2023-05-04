«Алиса» учит языки

«Яндекс» нанимает специалистов по обучению голосового ассистента «Алиса», сейчас работающего только на русском, другим языкам. О планах расширения числа поддерживаемых языков говорилось еще несколько лет назад. Но, по данным “Ъ”, работа фактически остановилась из-за пандемии. Эксперты видят перспективы в локализации «Алисы» для испаноязычных стран Южной Америки. Но предупреждают, ассистента придется еще и перевоспитывать, потому что «игривая натура» может быть неприемлема для других культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на странице вакансий «Яндекса» объявления о поиске сотрудников, которым предстоит работать над добавлением в голосовой помощник «Алиса» поддержки новых языков. Компания, в частности, ищет разработчика системы понимания естественных языков (NLU) и разработчика в команду «международного движка "Алисы"». В обязанности последнего входит добавление в код языковой и культурной специфики. В «Яндексе» подтвердили “Ъ”, что работают над тем, чтобы «Алиса» говорила на других языках, пообещав раскрыть подробности позже.

Сейчас «Алиса», позиционировавшаяся как первый голосовой ассистент для российского рынка, способна вести диалоги и исполнять команды только по-русски. Распознавание и синтез речи на других языках ограничиваются функциями поиска и переводчика. Еще в 2018 году, более чем за год до выпуска первых «умных» колонок «Яндекс Станция», источники «Ведомостей» сообщали о планах создать версию «Алисы» для украинского, белорусского и казахского языков. В 2019 году директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков сообщал о планах перевести «Алису» на узбекский. Но с началом пандемии работа над локализацией «Алисы» остановилась, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

«Умные» колонки «Яндекса», помимо России, уже продаются в Белоруссии, Казахстане, Израиле, с сентября 2022 года — в Узбекистане. В апреле 2023 года компания сообщила, что телевизоры «Яндекса», представленные осенью и оснащенные голосовым управлением, начали продаваться в Казахстане. «Яндекс» за время существования линейки «умных» устройств продал более 6 млн единиц, выручка от сегмента в первом квартале 2023 года выросла на 172%, до 6,1 млрд руб.

Другие продающиеся в России устройства с голосовыми помощниками — колонки «Капсула» от VK (ассистент «Маруся») и устройства SberDevices (ассистент «Салют») — также ограничены русским языком. В VK отказались от комментариев о возможной локализации ассистента. В «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”. Так же поступили и в МТС, объявившей в марте о перезапуске проекта голосового помощника.

Отсутствие поддержки национальных языков сдерживает рост популярности устройств от «Яндекса» в странах, где они уже продаются, говорят в «Марвел-Дистрибуции»: «Очевидно, что, если русским языком те или иные пользователи владеют в недостаточной степени или просто не хотят на нем говорить, выбирать "Алису" они не будут». В компании отметили, что колонки от «Яндекса» «относительно хорошо продаются в странах с большой долей русскоязычного населения», а целевые аудитории «мало отличаются друг от друга».

Аналитик MForum Алексей Бойко, однако, предполагает, что «Яндекс» может рассчитывать на рынки, где компания представлена другими сервисами — например, страны Южной Америки: «С финансовой точки зрения логично рассчитывать на крупные рынки. К тому же, компания может использовать доступные корпусы (совокупность текстов, оснащенная лингвистической разметкой.— “Ъ”) испанского языка или относительно легко собрать собственный». Однако он допускает и расширение языковой поддержки на уже имеющихся рынках: «Мотивы для этого могут быть разные — от договоренностей с представителями госорганов до необходимости повысить лояльность к компании».

В то же время эксперты говорят о дополнительных сложностях вывода ассистента на новые рынки. «Яндекс» исходно делал акцент на яркий характер «Алисы», поэтому ее локализация создает новые задачи, считает сооснователь Just AI Кирилл Петров: «По-русски она может выдавать интересные шутки и приветствия, подкалывать пользователя. Для других языков и культур такой подход может быть неприемлем». Компании, по его мнению, потребуется привлекать носителей целевого языка, «как для того, чтобы оценивать качество речи, так и для тестирования всего, что говорит "Алиса", на понятность и соответствие культурным ценностям».

Юрий Литвиненко