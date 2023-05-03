В Екатеринбурге за злоупотребление полномочиями осудили экс-руководителя аптек «Фармация»

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор в отношении бывшего руководителя ГБУ «Фармация» Андрея Попова, главы юридического отдела учреждения Валентины Лунеговой и ее сестры Светланы Иршиной, обвиняемых в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств в особо крупном размере, следует из картотеки суда. Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, преступления совершены в 2019-2020 годах. В 2019 году Валентина Лунегова при пособничестве своего Андрея Попова похитила из организации средства в особо крупном размере. Затем деньги были легализованы при содействии ее сестры Светланы Иршиной.

В 2020 году Валентина Лунегова и Андрей Попов совершили приготовление к хищению путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ГБУ «Фармация», в котором они занимали руководящие посты. Однако реализовать мошенническую схему обвиняемые не смогли в том числе потому, что Андрей Попов был уволен.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Свердловской области. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления, в особо крупном размере).

«Фармация» была создана в 1992 году. Это единственная в Свердловской области сеть аптек, через которую происходит оборот сильнодействующих лекарств. В октябре 2019 года власти Свердловской области объявили об ее реорганизации из государственного унитарного предприятия (ГУП) в государственное бюджетное учреждение (ГБУ), объяснив это необходимостью поддерживать предприятие на фоне обострения конкуренции с федеральными сетями.

Диана Сунагатуллина

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