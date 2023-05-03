Dyson объявила о значительном расширении производства

Компания Dyson объявила о предстоящем строительстве производственных мощностей и технологических хабов в Сингапуре, на Филиппинах и в Великобритании. Это масштабное расширение производства реализуется в соответствии с ранее объявленным пятилетним планом глобальных инвестиций на $3,4 млрд.

В Сингапуре, где с прошлого года располагается глобальная штаб-квартира Dyson, компания планирует построить завод по производству батарей следующего поколения. Как отмечается в заявлении компании, разработанная Dyson технология батарей следующего поколения «совершит настоящую революцию в производительности и долгосрочной эффективности устройств Dyson». Производство на заводе с территорией в 53 баскетбольные площадки запустят в 2025 году.

На Филиппинах компания построит технологический хаб в городе Санто-Томас, вложит в него более $207 млн и наймет для работы там более 400 инженеров, специалистов по ИИ, робототехнике, ПО, гидрогазодинамике и электронному оборудованию. Хаб начнет работать во второй половине 2024 года. Кроме того, Dyson вложит более $125 млн в новый центр в Бристоле, где несколько сотен инженеров, специалистов по ИИ будут работать над новой продукцией компании.

Алена Миклашевская