Курс на перемены

2023 год — значимый период для образовательного центра президентской платформы «Россия — страна возможностей» — мастерской управления «Сенеж». Уже в нынешнем году планируется запуск нового кампуса «Агора», что позволит значительно увеличить количество одновременно обучающихся слушателей. Кроме того, 13 февраля текущего года у «Сенежа» появился ректор — им стал Андрей Бетин, ранее занимавший пост замгубернатора Нижегородской области. Ему предстоит внедрить новые модели обучения и переформатировать существующие программы с учетом новых задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году мастерская управления «Сенеж» расширит свою инфраструктуру — фактически завершено строительство нового кампуса «Агора»

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ В 2023 году мастерская управления «Сенеж» расширит свою инфраструктуру — фактически завершено строительство нового кампуса «Агора»

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

В 2023 году мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр платформы «Россия — страна возможностей» — расширит свою инфраструктуру, фактически завершено строительство нового кампуса. В ближайшее время произойдет запуск нового комплекса, расположенного рядом с действующим зданием.

После завершения работ общая площадь образовательного центра составит порядка 85,3 га и сможет вместить более 2,5 тыс. человек. Проектом предполагается возведение 31 объекта капитального и некапитального строительства общей площадью более 53 тыс. кв. м. Они будут сгруппированы в пять функциональных зон — северный кампус, территория форума под открытым небом, лесопарковая зона с павильонами, благоустроенная набережная и южный кампус с главными постройками. Территория мастерской управления «Сенеж» преображается в прекрасный и современный образовательный центр, который в своем составе будет иметь четыре новых гостиничных корпуса, ресторан и образовательную площадку «Агора», которая позволит решать любые задачи для организации учебного процесса.

Мастерская управления «Сенеж» была создана в феврале 2019 года как подразделение АНО «Россия — страна возможностей». На обучение сюда, в подмосковный город Солнечногорск, приезжают участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», молодежный актив, управленцы и руководители. Кроме того, в «Сенеже» проводятся открытые программы для слушателей: «Мастерская новых медиа» совместно с АНО «Диалог» и программо «Женщина-лидер», которая реализуется совместно с Советом федерации и Советом Евразийского женского форума. Помимо этого «Сенеж» совместно с Минпросвещения реализует программу повышения квалификации управленческих команд в системе СПО «Профессионалитет». Также «Сенеж» — площадка для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

Образовательные программы мастерской управления формируются с учетом задач каждой конкретной группы слушателей и представляют собой короткие модули или длительные курсы. С 2019 по 2022 год «Сенеж» провел 161 образовательную программу, в них участвовали более 58,7 тыс. человек. Как подчеркивают в «Сенеже», в основе программ — практико-ориентированные знания, однако в программах обязательно присутствуют социальный или волонтерский трек. Только за последний год выпускниками «Сенежа» создано более 400 социальных проектов. Обучение проводится за счет соответствующих субсидий, которые получает образовательный центр.

Все программы мастерской уникальны и это не случайно: глобальная задача «Сенежа» — развитие национального актива страны, а значит, необходимо создавать тренды в обучении, которые можно масштабировать, делать ставку на людей, способных передать знания дальше, на уровень регионов. Например, сообщество выпускников «Мастерской новых медиа» в настоящее время состоит из 500 человек в 78 регионах России, включая новые субъекты. Выпускники создают созидательный контент и медиаматериалы, реализуют проекты, которые приносят пользу людям в самых разных сферах, далеко не всегда связанных с медиа. Так, выпускница из Удмуртии Мария Созыкина организовала обучение и турнир для молодых спортсменов из Донбасса, которые находятся на территории республики.

Андрей Бетин, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» — о том, как выпускники мастерской становятся проводниками преобразований в стране Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ — Планируете ли вы увеличивать количество образовательных программ в ближайшем будущем? — С момента открытия в 2019 году мастерская управления «Сенеж» ежегодно проводит более 40 образовательных программ, аналогов которым как в содержательной части, так и по составу экспертов и спикеров в России нет. В 2022 году нашими выпускниками стали 15 тыс. человек, в 2023-м через наши образовательные программы пройдут 22 тыс. человек. Мы планируем повышать как количество образовательных направлений, расширяя аудитории, так и число программ, особенно с запуском нового кампуса. И будем увеличивать треки в востребованных программах. Планируем распространить наш опыт по подготовке руководителей системы здравоохранения «новой формации» на другие социальные сферы - образование, культуру, муниципальное управление. Уже традиционно программу подготовки и развития резерва высших управленческих кадров страны, известную как «Школа губернаторов», РАНХиГС проводит в «Сенеже», и этот год не стал исключением. Ее выпускники занимают самые разные руководящие должности в министерствах, ведомствах и в госкорпорациях. Также будем плотно работать с участниками из новых субъектов России. В нынешнем году наш опыт подготовки наставников стал востребован в проекте «Спасибо, братцы!» для демобилизованных студентов Донецкой и Луганской народных республик. Мы подготовим пул наставников-координаторов, которые будут оказывать содействие студентам в формировании личной траектории развития. — Какие приоритеты вы ставите для себя при разработке образовательных программ? — Миссия «Сенежа» — делать сильных людей России еще сильнее. Стратегическим направлением для нас будет подготовка управленцев для трех ключевых сфер: государственной, общественной и бизнеса. Важное проектное направление «Сенежа» — работа с человеческим потенциалом страны: как системно привлекать, обучать и удерживать сотрудников в современных условиях. Также в планах — создание программы для муниципальных команд для повышения эффективности местного управления и формирования базы успешных практик для всего контура муниципалитетов в стране. В России сейчас около 20 тыс. муниципальных образований, а это почти 600 тыс. сотрудников. Другое наше приоритетное направление — работа с молодежью. В нынешнем году мы реализуем более 20 программ, поддерживающих ключевые направления государственной молодежной политики. — Какие форматы обучения предлагает «Сенеж»? Планируется ли их расширение? — «Сенеж» всегда задавал образовательные стандарты практико-ориентированных программ. В них и сейчас есть треки, которые ведут мастера—выдающиеся эксперты, но мы планируем сделать и полностью авторские программы. Это уникальный опыт для участников, потому что мастерами программ выступают первые лица государственного управления и крупных компаний. И мы гордимся, что команда наших мастеров постоянно расширяется. Направление, которое начнем с этого года, — сотрудничество с корпоративными университетами региональных правительств и ключевых российских компаний. Уже сейчас мы налаживаем партнерство с регионами по развертыванию технологий бережливого производства. Наша цель - укрепление и внедрение культуры результата через создание площадок внедрения инструментов оптимизации и повышения эффективности процессов – «Фабрик процессов». Также фокусным направлением для нас станет развитие партнерских отношений между управленцами различных стран. Наша задача не только в передаче новых знаний, но и в поддержании стремления служения Родине. Мы видим в наших выпускниках проводников преобразований в стране. Знания, умения, технологии, полученные в «Сенеже», они приносят в свои регионы, в свои команды, передают их, тем самым запуская волну изменений.

Прошлый год стал особенным для одной из флагманских программ «Сенежа» — «Женщина-лидер», впервые прошел международный поток, в котором приняли участие 171 представительница прекрасного пола из 19 стран и 47 регионов РФ. Всего же в проекте, направленном на развитие личностных и управленческих компетенций, создание сообществ активных женщин, за три года прошли обучение 759 женщин, которыми было создано 122 социальных проекта для всех жителей России.

Еще одна флагманская программа, обращающая на себя внимание,— «Наставничество». Она направлена на поддержку развития наставляемых через трансляцию и тиражирование опыта наставников. Кроме того, она призвана оказать помощь в профессиональном развитии. В 2021 году на шестом потоке одновременно обучались 676 человек (338 наставнических пар) — соответствующий рекорд по количеству слушателей отражен в Книге рекордов России. Эту программу проводит «Сенеж» совместно с клубом лидеров России «Эльбрус» с 2019 года, наставниками выступают победители и финалисты конкурсов «Лидеры России», «Цифровой прорыв», «Флагманы образования». За четыре сезона ее участниками стали более 1,3 тыс. человек.

Вместе с тем завершение строительства нового кампуса не единственная перемена в «Сенеже» в 2023 году. 13 февраля ректором мастерской управления, а по совместительству и замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» стал Андрей Бетин, ранее занимавший должность замгубернатора Нижегородской области. Как заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, «перед ректором стоят задачи по внедрению новых моделей обучения, основанных на инновационных подходах, и переформатированию существующих программ под вызовы времени».

Венера Петрова