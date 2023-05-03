МИД РФ анонсировал новый раунд консультаций с ООН по зерновой сделке

Очередной раунд консультаций между РФ и ООН по выполнению части зерновой сделки о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на рынки пройдет 5 мая в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сроки проведения встреч на высоком уровне пока не ясны. -

«Наши оценки выполнения меморандума Россия—ООН о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок хорошо известны, они не изменились. Могу сказать, что 5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен»,— сказала представитель МИДа на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила, что рабочие контакты представителей стран—участниц меморандума, а также ООН проходят регулярно. Стороны также обсуждают проведение встречи на высоком уровне. «Сроки окончательно не согласованы. Как только они будут согласованы, мы обязательно всех об этом проинформируем»,— указала госпожа Захарова.

О запланированной на 5 мая встрече делегаций России, Украины и Турции в Стамбуле ранее заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. В российском МИДе информацию не подтверждали.

При этом представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже заявил, что поставки продовольствия по зерновому коридору могут прекратиться, если встреча в Стамбуле не принесет результатов.

РФ неоднократно заявляла о невыполнении «российской части» зернового соглашения. В марте российский МИД сформулировал «пять системных проблем» сделки. В мае глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что проблема продления зерновой сделки заключается в несоблюдении условий, которые поставила Россия.

Григорий Лейба