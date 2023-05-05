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Коммерсантъ FM
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Соне Артюшиной оплачена хирургия позвоночника

28 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Алтай» мы рассказали историю 15-летней Сони Артюшиной из Алтайского края («Устала уставать», Наталья Волкова). У девочки грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Многолетнее консервативное лечение не помогло — Соне нужна операция, даже две. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 406 192 руб.) собрана. Артюшины благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Соня Артюшина

Соня Артюшина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Соня Артюшина

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 28 апреля 29 847 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Алтай», «Иртыш», «Удмуртия», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 16 детям на 34 933 860 руб.

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