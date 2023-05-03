Крупнейшие железнодорожные операторы получили рекордную прибыль 226 млрд рублей

Суммарная чистая прибыль 18 ведущих операторов грузовых вагонов сети РЖД по итогам 2022 года составила 226,2 млрд руб. Относительно результатов 2021-го показатель вырос в 2,3 раза. Об этом говорится в отчетности компаний по РСБУ, которую приводит РБК.

Более половины суммарной чистой прибыли обеспечили четыре крупнейшие по количеству грузовых вагонов компании. Чистая прибыль Федеральной грузовой компании (ФГК; дочерняя компания РЖД) выросла в 6,45 раз, до 41,26 млрд руб. Первая грузовая компания (ПГК) по итогам прошлого года нарастила прибыль в 1,75 раза, до 38,38 млрд руб., «Модум-Транс» — в 3,49 раза, до 24,19 млрд руб., «НефтеТрансСервис» — в 5,38 раза, до 14,9 млрд руб. Для этих операторов чистая прибыль за 2022 год стала самой большой как минимум за последние пять лет (с 2018 года), отмечает РБК.

Парк грузовых вагонов сети РЖД насчитывает почти 1,3 млн штук. По данным Rollingstock Agency на конец 2022 года, 8% из них оперировала ФГК, 7,6% — ПГК, 5,3% — «Модум-Транс», 5,1% — «НефтеТрансСервис».

Из крупнейших операторов чистый убыток получила только Национальная транспортная компания, принадлежащая российскому угледобывающему холдингу СУЭК. По результатам 2022 года он составил 2,47 млрд руб. Новая перевозочная компания завершила прошлый год с чистой прибылью 18,53 млрд руб., «Атлант» — 19,35 млрд, «Трансконтейнер» — 17,05 млрд, а «Газпромтранс» — 0,48 млрд руб.

После начала российской военной операции на Украине в отношении РЖД были введены санкции. Из-за ограничений компании пришлось перестраивать логистику. В апреле текущего года глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания за 2022 год сократила долю импортных закупок с 7% до 3%. В 2024 году компания рассчитывает получить полностью отечественные локомотивы. Руководство РЖД отмечало, что проблема с замещением оборудования, которое перестало поступать из-за рубежа, в основном решена. Однако сохраняются сложности с некоторыми позициями, в первую очередь с подшипниками.

Подробнее — в материале «Ъ» «Суверенный локомотив подъезжает».

Милена Костерева