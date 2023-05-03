«Дубльгис» увеличил чистую прибыль в 3,4 раза

По итогам 2022 года новосибирское ООО «Дубльгис» (сервис 2ГИС) улучшило финпоказатели. Выручка компании, по данным «СПАРК-Интерфакс» увеличилась за год с 5,7 млрд руб. до 7,3 млрд руб. При этом себестоимость продаж выросла до 4,4 млрд руб. (3,2 – годом ранее), также увеличились коммерческие и управленческие расходы.

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Чистая прибыль выросла более чем в 3,4 раза – с 393,5 млн руб. до 1,3 млрд руб.

Совладельцы компании не раскрываются. В сентябре 2020ь года стало известно, что компания «Цифровые технологии», связанная со Сбербанком, получила 71,94% в «Дубльгисе». С 17 августа она была 11, 76%. На тот момент еще 3,06% находились у ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. У ООО» ДГ-софт» — 0,90%, у компании «2ГИС лимитед» — 24,91%.

2ГИС основан в 1999 году в Новосибирске Александром и Дмитрием Сысоевыми.

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Оксана Павлова