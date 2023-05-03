Добыча газа в России в первом квартале снизилась на 10%

В первом квартале 2023 года добыча газа в России упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 180 млрд куб. м. Об этом «Ъ» сообщили источники, знакомые со статистикой. В марте производство газа также снизилось примерно на 10%, до 61 млрд куб. м.

Основной объем снижения добычи пришелся на «Газпром». По данным источников «Ъ», объем добычи «прочих недропользователей», который практически полностью отражает добычу «Газпрома», в первом квартале упал на 18%, до 117 млрд куб. м, в марте — тоже на 18%, до 39 млрд куб. м.

Подробности — в материале «Ъ» «Газ остался в земле».