Bloomberg: ОАЭ, Гонконг и Турция стали основными направлениями для продажи российского золота

Россия переориентировала поставки золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Турцию после введения санкций Евросоюза и стран G7. Продажей российского золота стали заниматься малоизвестные компании. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius.

Основным направлением для продажи российского золота стали ОАЭ. С марта по август 2022-го объем экспорта этого металла достиг ImportGeniu. Поставками занимались трейдеры Paloma Precious DMCC и Al Bahrain Jewellers LLC, они импортировали золото на сумму $109 млн и $50 млн. Основные покупатели находились в Дубае. Еще одним популярным направлением стала Турция. С марта по август через порт Стамбула прошло золото на сумму около $305 млн. В Гонконге импортом российского золота занимается в том числе VPower Finance Security Ltd, которая перевезла металл на сумму $300 млн.

ImportGeniu отмечают, что для многих новых трейдеров продажа золота не является основной сферой деятельности. В том числе Actava Trading DMCC — это брокерская фирма, специализирующаяся на аграрных рынках зерновых и масличных культур. Также в России операции, связанные с импортом золота, стали обслуживать более мелкие банки, тогда как до введения санкций этим обычно занимались Сбербанк и ВТБ.

После начала военной операции российские компании потеряли возможность отправлять золото в хранилища крупных банков, в том числе JPMorgan Chase & Co. и HSBC. Они также не могут работать с доминирующими на рынке перевозок драгметаллов Brink’s и Loomis.

Олеся Павленко