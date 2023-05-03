В Энгельсе произошел взрыв газа в девятиэтажном доме, два человека пострадали

Взрыв газа произошел на пятом этаже девятиэтажного жилого дома №40 «А» на улице Полтавская в городе Энгельс Саратовской области, После взрыва начался пожар. В результате два человека пострадали, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

По информации господина Юрина, сообщение о взрыве газа поступило в МЧС в 04:35 по местному времени (03:35 мск). В результате взрыва пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина 1953 года рождения, добавил он.

Как сообщил глава минздрава Саратовской области Олег Костин, у них диагнозированы термические ожоги, термо-ингаляционная и контузионная травма, а также шок. Состояние здоровья пострадавших крайне тяжелое, их госпитализировали в больницу в Саратове.

Олеся Павленко