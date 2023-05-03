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Коммерсантъ FM
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58,63 доллара США стоил в среднем баррель нефти Urals в апреле 2023 года, сообщил вчера Минфин. В сравнении с мартом ($47,85) цена барреля выросла сразу на $10,78. Чтобы снизить потери бюджета от падения цен на российскую нефть, с апреля законодательно введена возможность считать НДПИ не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта North Sea Dated (составляющая смеси Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. В апреле его размер составляет $34. Однако этого не понадобится. Как следует из впервые официально опубликованных вчера Минфином данных, цена North Sea Dated в апреле составила $84,89, и при дисконте в размере $34 для бюджета выгоднее считать налоги по цене Urals.

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