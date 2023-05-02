Парламент Швейцарии поддержал запрет на использование технологий Huawei в критически важной инфраструктуре

Национальный совет Швейцарии проголосовал за запрет на использование технологий, прямо или косвенно принадлежащих иностранным компаниям, в том числе китайской Huawei, в критически важной инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского парламента.

«Швейцария должна иметь возможность запрещать иностранным поставщикам цифровых компонентов. Национальный совет 145 голосами против 44 поддержал предложение Социалистической партии, опасающейся влияния авторитарных государств, таких как Китай»,— сказано в пресс-релизе. Решение о введении запрета также должны поддержать в сенате Швейцарии.

В пресс-службе отметили, что предложение прямо направлено против китайского Huawei и самого Китая. Компания должна гарантировать швейцарскому правительству свою независимость от китайского правительства для того, чтобы получить разрешение на эксплуатацию критически важной инфраструктуры в будущем.

В 2019 году Минторг США внес Huawei в черный список, из-за чего компания больше не смогла покупать американские технологии и компоненты. В том числе, она потеряла доступ к обновлениям операционной системы ОС Android, которой оснащены ее смартфоны. В марте 2023 года СМИ сообщили, что власти Германии по соображениям национальной безопасности могут ввести запрет на использование оборудования и компонентов Huawei. Аналогичные меры приняли в Великобритании и Швеции.

Олеся Павленко