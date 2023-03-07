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Коммерсантъ FM
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СМИ: Германия может ввести запрет на оборудование Huawei и ZTE в сетях 5G

Власти Германии по соображениям национальной безопасности рассматривают возможность запрета на использование оборудования и компонентов китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE в местных сетях пятого поколения (5G).Об этом сообщили агентство Reuters и немецкое издание Zeit Online.

Министерство внутренних дел Германии подтвердило факт изучения «политики поставок телекоммуникационного оборудования», но заявило, что «это не направлено против конкретных производителей». Представители Huawei и ZTE не стали комментировать «спекуляции СМИ», заявив, что компании хорошо зарекомендовали себя за долгие годы поставок оборудования в Германию. В свою очередь, ведущие мобильные операторы Deutsche Telekom и Vodafone Germany отметили, что они полностью соблюдают все существующие требования властей, также отказавшись комментировать сообщения СМИ.

В настоящее время многие европейские страны по соображениям национальной безопасности пересматривают политику в области поставок телекоммуникационного оборудования. Но только Великобритания и Швеция запретили закупки компонентов Huawei и ZTE для своих сетей 5G. В 2018 году правительственным ведомствам США запретили использовать оборудование Huawei, которую американские власти обвиняют в тесных связях с Народно-освободительной армией Китая.

Евгений Хвостик

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