Деньги РЖД не вернулись из прачечной

Как стало известно “Ъ”, заочно для международного розыска арестован бывший вице-президент группы компаний СОК Вячеслав Шеянов, обвиняемый МВД в хищении более 330 млн руб., выделенных РЖД в том числе для строительства здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Ранее по уголовному делу о растрате были реально взяты под стражу экс-гендиректор ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаил Акулов и руководитель ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о заочном аресте Вячеслава Шеянова принял Мещанский райсуд Москвы, удовлетворивший соответствующее ходатайство следственного департамента МВД. В соответствии с ним предприниматель на два месяца будет отправлен в СИЗО, если его поймают в России или экстрадируют из-за границы. Господин Шеянов уже объявлен в международный розыск, а судебное решение необходимо, чтобы участие в нем принял Интерпол.

Уголовное дело по факту хищения средств у ОАО РЖД следственный департамент МВД возбудил 11 апреля 2019 года. Изначально в материалах расследования говорилось о покушении на мошенничество, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 7 ст. 159 УК РФ), а также о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в 2008 году бывший вице-президент группы компаний СОК Вячеслав Шеянов, являясь еще учредителем и руководителем ООО «Регион-Финанс», с целью незаконного обогащения решил создать на территории Москвы и Екатеринбурга организованную преступную группу для систематического хищения средств дочерних структур ОАО РЖД. «Регион-Финанс» господина Шеянова к этому времени уже владел ООО «Мехпрачечная КБЖД», ООО «Мехпрачечная ДВЖД» и ООО «Мехпрачечная ЮУЖД», основным видом деятельности которых являлось оказание услуг РЖД по укомплектованию пассажирских вагонов поездов дальнего следования съемным бельем. По версии МВД, господин Шеянов решил создать еще одно ООО — на этот раз «Мехпрачечную СВЖД»,— которое бы, оказывая аналогичные услуги, базировалось в Екатеринбурге.

Для этого господин Шеянов, по данным следствия, вошел в преступный сговор со своим знакомым Андреем Ворониным, которого впоследствии сделал гендиректором ООО «Мехпрачечная СВЖД», и занимавшим в то время должность вице-президента ОАО РЖД Михаилом Акуловым. Последний и создал благоприятные условия для преступной деятельности.

В 2010 году господин Воронин без каких-либо конкурсов заключил с ООО контракт, при исполнении которого оно получило не только скидки от ФПК, но и 1,4 млрд руб. от Уральского и Южно-Уральского филиалов компании. Через два года, когда сотрудники ФПК предлагали Михаилу Акулову из-за жалоб пассажиров расторгнуть контракт с «Мехпрачечной СВЖД», тот, напротив, еще раз инвестировал средства в ее развитие. На этот раз было выделено 289,7 млн руб. на строительство нового здания площадью 2,2 тыс. кв. м для прачечной.

Здание так и не было возведено, а в 2016 году господина Акулова отправили на пенсию. Экспертиза, назначенная МВД, установила, что РЖД сотрудничеством с «Мехпрачечной СВЖД» был нанесен ущерб как минимум на 330 млн 500 тыс. руб.

Михаила Акулова полиция задержала 31 января этого года, а 7 февраля — Андрея Воронина. Оба были арестованы Мещанским райсудом по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Очевидно узнав об этом, господин Шеянов скрылся за границей, поэтому в том же преступлении его обвинили заочно. Получить комментарии от представителей его защиты “Ъ” не удалось.

Юрий Сенаторов