Уфе покажут «Эталон»

В Уфу заходит федеральный девелопер ГК «Эталон», который намерен построить два жилых комплекса в квартале улиц Кирова, Айской и проспекта Салавата Юлаева на более чем 4 тыс. квартир общей площадью 148,5 тыс. кв. м. Документацию по планировке территории утвердило министерство строительства и архитектуры Башкирии. В «Эталоне» на запрос «Ъ-Уфа» не ответили. Эксперты в сфере недвижимости отмечают удачное расположение новых ЖК вследствие хорошей транспортной доступности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональная экспансия «Эталона» добралась до Уфы

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Региональная экспансия «Эталона» добралась до Уфы

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Первый замминистра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин утвердил документацию по планировке территории в Уфе, ограниченной улицами Кирова, Айской, Губайдуллина, проспектом Салавата Юлаева общей площадью около 50 га. Там, в частности, планируется разместить республиканскую физико-математическую школу на 1,1 тыс. мест. Стоимость строительства школы глава Башкирии Радий Хабиров оценивал в прошлом году в пределах 2 млрд руб.

Кроме школы, в квартале запроектированы два жилых комплекса, которые, по данным минстроя Башкирии, возведет федеральная группа компаний «Эталон» (основной совладелец — АФК «Система»). Это будет ее первый проект жилищного строительства в Уфе. В прошлом году правительство Башкирии заключило с «Эталоном» концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Первую очередь кампуса планируется сдать в конце 2023 года, завершить строительство — в 2026 году. Планируемый объем инвестиций по проекту — 26,9 млрд руб.

ГК «Эталон» (28,9% акций группы принадлежат АФК «Система», еще 16,7% — у Альфа-банка, 37,5% — в свободном обращении) основана в 1987 году, является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году начала программу региональной экспансии и зашла с проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. По данным Единого ресурса застройщиков, ГК «Эталон», по данным на 1 мая, занимает 11 место среди крупнейших застройщиков России — она возводит 922 тыс. кв. м жилья.

Первый жилой комплекс между улицей Айской и проспектом Салавата Юлаева возведут на месте завода «Электроаппарат» (АО, 97,6% принадлежит АО «Холдинг ЭРСО», совладельцем которого также является АФК «Система»), не работающего с 2015 года. Жилой комплекс будет включать в себя два угловых здания, состоящих каждое из восьми секций высотой от одного до 23 этажей, трехсекционное здание до 12 этажей, а также два двухсекционных дома от 18 до 22 этажей. Общее количество квартир в нем составит 2,4 тыс. Кадастровая стоимость участка под заводом площадью 4,7 га составляет 109,3 млн руб.

Второй ЖК запроектирован на месте пустыря между улицей Кирова и проспектом Салавата Юлаева на участке площадью 2 га кадастровой стоимостью 178,3 млн руб. Участок, отметили в минстрое Башкирии, принадлежит «Эталону». Комплекс будет состоять из пяти отдельно стоящих зданий высотой от двух до 31 этажа, и рассчитан на 1,7 тыс. квартир.

Общая численность населения на этой территории составит 6 тыс. человек, для которых предусмотрено 2,3 тыс. машиномест.

Школа и жилье запланированы в первую очередь строительства. Во вторую — детский сад на 460 мест на месте хозпостроек в центре квартала. Также на территории находятся НИИ «Солитон», бизнес-центр «Салават Юлаев», здание АО «Башкиравтодор». В настоящее время там нет объектов школьного и дошкольного образования, уточняется в проекте. Вдоль проспекта и улицы Айской запланировано озеленение.

В пресс-службе «Эталона» на запрос и звонки «Ъ-Уфа» не ответили.

Эксперты по недвижимости считают, что месторасположение будущих ЖК — удачное. Гендиректор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева отмечает, что место ликвидное. «Это практически центр города. Рядом строится жилой комплекс «Выбор первых» — цены там довольно высокие, но квартиры востребованы. Транспортная доступность идеальная: прямой выезд на проспект Салавата Юлаева, быстрый выезд на проспект Октября, въезд в центр с нескольких улиц. Что касается этажности, она, на мой взгляд, для данной локации высоковата, оптимальным было бы не более 20 этажей»,— прокомментировала Елена Андреева.

Управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров считает, что себестоимость проекта можно оценить в 14-16 млрд руб. Прибыль застройщика, с учетом сроков реализации и роста стоимости недвижимости, к этапу завершения строительства может составить 6-8 млрд руб.

Влада Шипилова