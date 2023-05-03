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Бары уличили в мошенничестве

Заведения заставляли раскошелиться подвыпивших мужчин при помощи девушек

В Санкт-Петербурге полиция закрыла сеть ночных баров на улицах Рубинштейна, Казанской и Невском проспекте. В этих точках при содействии девушек-консуматорш (они же промо-модели или, по-простому, промщицы) нетрезвых посетителей обманом вынуждали раскошелиться на суммы, многократно превышающие средний чек в заведениях города. По подозрению в организации преступной деятельности задержаны 34-летний бизнесмен, а также две его сообщницы в возрасте 21 и 23 лет. На данный момент известно о девяти потерпевших, которые лишились почти миллиона рублей каждый, однако схема не нова и жертв аферистов может впоследствии оказаться куда больше.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Главное управление МВД России по Петербурге возбудило уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество» (ст. 158 и ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателя Романа Шестакова (по данным издания «Фонтанка»), а также двух его молодых помощниц. Они подозреваются в организации жульнической схемы, с помощью которой обирали в барах сильно подвыпивших мужчин, завышая в разы стоимость заказов либо попросту списывая с их счетов астрономические суммы. Помогали им в этом привлекательные девушки-консуматорши. Речь идет о заведениях «Мотив», «Балаган» и «Эль Гато», которые находились на популярных «барных» улицах в центре Северной столицы — Рубинштейна, Казанской и Невском проспекте. Господин Шестаков был заключен под стражу до 26 мая. Одна из подельниц отпущена под подписку о невыезде, вторая — помещена под домашний арест.

Потенциальных клиентов, по классике, приводили из других питейных точек нанятые за процент от чека промо-модели. В процессе общения девушки выясняли профессию и платежеспособность жертвы. Как рассказали в пресс-службе полиции, существовало строгое правило, которое позволяло не нарваться на неприятности: «никаких журналистов, медийных личностей и сотрудников правоохранительных органов». Если жертва соответствовала критериям, то консуматорши звали продолжить общение в месте, в котором «они всегда отдыхают». После такого «отдыха» официантки приносили потерпевшим огромный счет, при этом само качество блюд и напитков даже близко не стоило потраченных денег. В случае удачного исхода промщицам полагалось 30% от чека. Остальная часть делилась между организатором и дежурной сменой персонала.

В ходе обысков по местам их жительства и в помещениях баров силовиками были изъяты банковские терминалы оплаты, чеки, кассовая документация и неучтенная наличка в сумме 300 тыс. рублей. Подозрение также вызвала и алкогольная продукция: в складах на улице Елизарова оперативники обнаружили свыше 120 литров непонятного спиртного, по большей части без акцизных марок и этикеток. Кроме того, все заявители утверждали, что после заказанных напитков они переставали себя контролировать и впадали в беспамятство. Вся спиртосодержащая жидкость направлена на экспертизу.

Сайтов или страниц в социальных сетях у указанных мест не найти, однако в комментариях электронного справочника 2ГИС по каждому адресу оставлено множество пятизвездочных оценок и однотипных отзывов уровня «прекрасно провели время на прошлых выходных», среди которых изредка встречаются противоположные мнения, указывающие, что все это «развод», а отзывы — «фейк». В частности, пользователь по имени Родион Фазлирахманов называет «Балаган» на Казанской «шарагой», которая работает уже несколько лет. «В первый шот (небольшая порция крепкого спиртного.— «Ъ-СПб») вам подсыпают неизвестное вещество, после которого наутро остаешься с огромным минусом на карте»,— написал он.

На сегодняшний день практики привлечения к ответственности сотрудников баров, где завышена цена на еду и напитки, не так уж много, подчеркивает петербургский адвокат Анастасия Пилипенко. По ее мнению, сложность заключается в том, что в каждом конкретном случае следствию придется провести четкую границу между адекватной и неадекватной наценкой. «Как это собираются делать правоохранительные органы — другой вопрос»,— отмечает эксперт. Ее коллега Алексей Линихин также указывает, что проблема таких дел заключается не только в привлечении нечистых на руку владельцев, но и в получении обращений самих пострадавших. «Не каждый мужчина будет писать заявление в полицию. Давайте говорить прямо: у многих из них есть жены, а кто-то просто не хочет портить свою репутацию, поэтому такие случаи часто спускаются на тормозах»,— заключил юрист.

Андрей Кучеров

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