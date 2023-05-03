Агропромышленный холдинг «Мираторг» продал производственный комплекс площадью 9,7 тыс. кв. м, расположенный в Санкт-Петербурге на Софийской улице, группе компаний «Альтаир». Сумма не раскрывается. По оценкам экспертов, предприятие можно оценить в диапазоне 100–200 млн рублей. Однако новому собственнику потребуется еще как минимум 400–500 млн рублей вложений в новое оборудование, если владелец решит заниматься хлебопекарными изделиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Холдинг «Мираторг» продал завод по производству колбасных изделий мощностью 50 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие расположено на Софийской улице, площадь территории — 9,7 тыс. кв. м, брокером сделки выступила NF Group. Ранее завод принадлежал обанкротившейся группе компаний «Рубеж» (см. №47 от 17.03.2020), а в 2018 году его выкупил «Мираторг» вместе с производственными мощностями. Там новый собственник производил восемь видов колбас и сосисок.

Как уточнили в «Мираторге», на сегодняшний день необходимость в данном небольшом предприятии отпала. Основное производство агрохолдинга сосредоточено на автоматизированной площадке в Октябрьском районе Курской области, мощность комплекса составляет 200 тонн колбасных изделий в сутки. «Мы приняли решение сфокусироваться на развитии и масштабировании нашей основной площадки в Курской области»,— подчеркнул вице-президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Александр Никитин.

Покупателем завода стала группа компаний «Альтаир», занимающаяся производством хлебопекарных изделий с 2021 года. В NF Group уточнили, что компания непубличная (отсутствует сайт и продвижение продукции в Сети). Покупку «Альтаир» объяснил планами по расширению бизнеса, заточенного на пищевое производство.

По словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, «Альтаир» на рынке — новый и пока малоизвестный игрок. «Большими победами "Альтаир" себя не зарекомендовал, но приход нового хлебопека даст только положительный эффект для рынка: увеличит конкуренцию, расширит ассортимент»,— комментирует господин Лялин. Однако, по его словам, хоть производство колбас, мясопереработка и хлебопечение относятся к одной отрасли пищевой индустрии, все же технологии и оборудование используются разные. Кроме того, в мясопереработке высокие требования в соблюдении ХАССП (специальная система пищевой безопасности), всех санитарных норм производства продукции.

«Перевод завода на хлебопекарный дивизион возможен, но требует другого подхода и больших инвестиций. В данном случае я бы их оценил в диапазоне 400–500 млн рублей на смену оборудования и подготовку площадки. Насколько они оправданны, собственнику виднее. Мы знаем из экономических показателей Росстата, что рентабельность мясопереработки намного выше, чем хлеба, — в разы»,— отмечает Алексей Лялин.

Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что сумма сделки могла составить 100–150 млн рублей. По словам Ильи Князева, руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, на подобные площадки в Петербурге спрос очень высокий, а предложение пищевых производственных помещений дефицитно.

«Думаю, что браться за производство колбас покупателю не выгодно стратегически: этот рынок давно занят крупными производителями и их брендами, новому же бренду могут потребоваться большие вложения в маркетинг и разработку рецептуры, а ввиду высокой конкуренции не получится конкурировать с крупными холдингами, вовсю использующими эффект экономии на масштабе. Скорее, колбасный цех будет переоборудован под хлебопекарное производство либо же просто склад, в котором легко поддерживать нужную температуру и влажность. Производство колбас в объеме 50 тонн в сутки требует хорошо налаженных каналов поставки сырья и недорогой логистики — думаю, что производство хлебопекарной продукции на этой базе будет проще, хотя и будет дольше окупаться, скажем, пять-семь лет»,— добавил Дмитрий Жарский.

Алла Михеенко