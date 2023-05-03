Wainbridge съехал с Патриарших

Wainbridge, основанный одним из бывших совладельцев ГК ПИК Кириллом Писаревым, вышел из проекта по строительству элитного жилья в Козихинском переулке у Патриарших прудов в центре Москвы. Вместе с партнерами — региональными застройщиками «Ареал-Девелопмент» и Acons Group — компания продала площадку Palladio Group. С 2022 года господин Писарев передал все свои российские активы в управление менеджменту, сосредоточившись на реализации проектов за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Wainbridge с партнерами — «Ареал-Девелопментом» из Владивостока и екатеринбургским застройщиком Acons Group — продали в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов в центре Москвы 0,52 га, где возможно строительство элитного жилого дома, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Это подтверждается данными «СПАРК-Интерфакс», согласно которым ООО «Остоженка Инвест», на балансе которого находилась площадка, 17 апреля начало процедуру ликвидации.

По данным из выписки ЕГРН, которая есть в распоряжении “Ъ”, новым собственником участка стало ООО «Специализированный застройщик "Несвижский, 1"», которым через цепочку юрлиц владеют учредители девелоперской Palladio Group Андрей Кузьмин, Мария Чернякова и Светлана Щедрина. Этот застройщик специализируется на строительстве элитной недвижимости в центре Москвы: в портфеле компании — комплекс High Garden в Хамовниках и «Дом 1913» в Курсовом переулке у храма Христа Спасителя.

В Wainbridge, «Ареал-Девелопменте» и Palladio Group на запрос “Ъ” не ответили. В Acons Group от комментариев отказались.

За площадку у Патриарших прудов Palladio Group могла заплатить 275–325 млн руб., считает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. По его подсчетам, в строительство проекта нужно будет вложить еще 300–400 млн руб., а выручка от продажи квартир в комплексе может достигнуть 1,2–1,5 млрд руб. Однако, предупреждает региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова, реализация проекта может быть непростой из-за небольшого размера участка при малой этажности окружающей застройки.

Впрочем, предложение в этом районе серьезно ограничено и представлено всего двумя новостройками, но спрогнозировать интерес покупателей к проекту в Большом Козихинском переулке можно будет только на дальнейших этапах его реализации, добавляет эксперт.

Wainbridge строит ЖК «Акватория» на севере Москвы, а также выступает девелопером в двух проектах — строительства отеля и апартаментов Bvlgari и реновации здания ресторана «Прага» на Арбате в центре Москвы. Основным владельцем компании считается один из основателей ГК ПИК Кирилл Писарев. В июне 2022 года он передал свои российские активы топ-менеджменту Wainbridge — Андрею Безверхому, Александру Лемягову и Александру Лукашину. Проектная компания для застройки площадки в Козихинском переулке была последней, состав учредителей которой господин Писарев покинул только в январе 2023 года.

Основной бизнес Wainbridge сосредоточен за рубежом. В интервью РБК в 2021 году господин Писарев говорил, что 70–80% его активов находится не в России. Компания ведет проекты в США, Франции и на острове Сен-Бартелеми на Карибах. Учитывая сосредоточенность господина Писарева на зарубежных проектах, продажа площадки в Москве выглядит последовательной, считает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов.

Однако Acons Group и «Ареал-Девелопмент» реализовывать проект в Козихинском переулке без Wainbridge не решились. Независимый эксперт Андрей Новиков предполагает, что партнеры могли быть не удовлетворены результатами по другим совместным проектам с застройщиком либо Acons и «Ареал» не определили условия партнерства, включая зоны ответственности и распределение доходности. Небольшой клубный проект даже в центре Москвы, по мнению Петра Виноградова, также мог не вписываться в стратегию региональных компаний, которые никогда не работали в элитном сегменте.

Дарья Андрианова