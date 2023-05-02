В метро Петербурга произошел сбой движения поездов из-за поломки светофора

На зеленой линии метро Санкт-Петербурга произошел сбой. В пресс-службе городского метрополитена сообщили «Фонтанке», что интервал движения поездов между станциями «Василеостровская» и «Гостиный двор» увеличен. Поезда едут со скоростью 20 км/ч.

В пресс-службе метрополитена «Ъ-СПб» сообщили, что причиной сбоя стала неисправность светофора в тоннеле. По информации «Фонтанки», светофор сломался в 18:39. В пресс-службе добавили, что планируют починить его в ближайшее время, однако сроки зависят от характера поломки.

Пассажиры сообщают, что поезда остановились в обе стороны, а в вагонах, остановившихся в тоннелях, движения нет около 15 минут. По данным «Фонтанки», у входа в станции метро «Гостиный двор» и «Василеостровская» наблюдается большое скопление людей.

Лусине Баласян