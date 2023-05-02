«Дом.РФ» успешно продал недострой на Казанском шоссе

Госкорпорация «Дом.РФ» успешно провела электронный аукцион по продаже имущественного комплекса на Казанском шоссе, 12 в Нижнем Новгороде. На продажу выставлялся земельный участок площадью чуть более 3 тыс. кв. м и расположенный на нем недостроенный объект площадью 1,9 тыс. кв. м (производственно-складское здание со степенью готовности 95%).

Стартовая цена лота составляла 18,8 млн руб., за недвижимость состязались пять покупателей. В итоге победителем аукциона организаторы признали ООО «Сиайгрупп», следует из протокола торгов. Нижегородская компания, занимающаяся оптовой торговлей, предложила за участок с недостроем почти 35 млн руб.

Иван Сергеев