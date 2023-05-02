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Коммерсантъ FM
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Reuters: Россия сократила экспорт СПГ в январе—апреле на 11% год к году

Россия в январе—апреле текущего года экспортировала 10,5 млн тонн сжиженного природного газа, что на 11% ниже показателя за аналогичный период 2022 года. Объем российского экспорта СПГ в Европу сохранился на уровне прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на данные портала Refinitiv Eikon.

Как сообщает агентство, за первые четыре месяца текущего года Россия отгрузила в Европу 6,4 млн тонн СПГ, в Азию — 3,7 млн тонн. В январе—апреле 2022 года РФ также экспортировала в Европу 6,4 млн тонн сжиженного газа, в Азию — 5,3 млн тонн, напоминает Reuters. В апреле совокупный объем экспорта СПГ из России снизился до 2,48 млн тонн (2,6 млн тонн в марте), из которых 1,2 млн тонн отгружено в Европу, передает агентство.

Из данных Refinitiv следует, что в январе—апреле 2023 года НОВАТЭК экспортировал с Ямала 6,4 млн тонн СПГ (7,4 млн тонн в первые четыре месяца 2022 года). За четыре месяца текущего года «Газпром» отгрузил со своего нефтегазового проекта «Сахалин-2» 3,4 млн тонн СПГ против 4,1 млн за январь—апрель прошлого года, сообщает Reuters.

По данным Gas Infrastructure Europe, в апреле 2023 года приток СПГ на европейский рынок достиг максимального за всю историю значения. За прошедший месяц европейские терминалы СПГ отправили в газотранспортную сеть 12,073 млрд куб. м. «Ъ» отмечал, что по объему трубопроводного экспорта в ЕС Россия сейчас находится между Алжиром и Азербайджаном. Нынешними темпами поставки «Газпрома» в ЕС могут почти прекратиться уже к 2025 году.

Подробнее о том, что случилось с российским экспортом газа в ЕС после года конфликта на Украине,— в материале «Ъ» «Отгазники».

Эрдни Кагалтынов

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