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Коммерсантъ FM
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Приток СПГ на европейский рынок достиг в апреле рекордных значений

В апреле 2023 года приток сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок достиг максимального за всю историю значения. За прошедший месяц терминалы СПГ отправили в газотранспортную сеть 12,073 млрд куб. м, следует из данных Gas Infrastructure Europe, которые приводит «Интерфакс». В прошлый раз рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда терминалы СПГ отправили в газотранспортную сеть 11,9 млрд куб. м.

По состоянию на 2 мая показатель заполненности подземных хранилищ газа в странах Европы составляет 59,6%, что на 20 п.п. выше среднего показателя на аналогичные даты за последние пять лет. В марте средняя производительность европейских терминалов по приему СПГ была на уровне 58% из-за забастовки на французских терминалах. В апреле загрузка составила 66%.

2 мая «Газпром» подает газ транзитом через Украину трубопроводный в объеме 39,8 млн куб. м. Прокачка проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята. Вчера, 1 мая, «Газпром» подавал газ через Украину в объеме 37 млн куб. м.

К концу зимы страны Евросоюза подошли с показателем заполнения хранилищ более 60%, но затем статистику испортил высокий для марта отбор из-за прохладного начала весны в регионе и остановки СПГ-терминалов во Франции из-за забастовок.

Наибольший прирост объемов поставки был со стороны США. 4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что объемы поставок СПГ в Европу за 2022 год выросли почти в 2,5 раза и достигли 56 млрд куб. м. По его словам, американские поставки СПГ составляют порядка 40% от общего импорта Европой такого вида топлива.

Милена Костерева

Долгосрочные контракты на СПГ с поставкой в Европу, заключенные после февраля 2022 года

Страна-экспортер Проект Экспортер Импортер Страна-импортер Объем (млн т) Старт поставок Срок Условия поставки
Оман Qalhat Oman LNG Shell н/д 0,8 2025 2035 FOB
Оман Qalhat Oman LNG TotalEnergies н/д 0,8 2025 2035 FOB
США Corpus Christi 2 Venture Global EnBW Германия 0,75 2026 2046 FOB
США Lake Charles Energy Transfer Shell н/д 2,1 2026 2046 FOB
США Plaquemines Venture Global EnBW Германия 0,75 Середина 2020-х 20 лет FOB
США Plaquemines Venture Global Shell н/д 2 Середина 2020-х 20 лет FOB
США Rio Grande NextDecade Engie Франция 1,75 2026 2041 FOB
США Rio Grande NextDecade Galp Португалия 1 2026 2046 FOB
США Port Arthur фаза 1 Sempra PKN Orlen Польша 1 2027 2047 FOB
ОАЭ Das Island ADNOC RWE Германия 0,65 2023 н/д DES
Катар North Field QatarEnergy ConocoPhillips Германия 2 2026 2041 DES

Источник: Refinitiv, данные компаний.

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