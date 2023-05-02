Приток СПГ на европейский рынок достиг в апреле рекордных значений

В апреле 2023 года приток сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок достиг максимального за всю историю значения. За прошедший месяц терминалы СПГ отправили в газотранспортную сеть 12,073 млрд куб. м, следует из данных Gas Infrastructure Europe, которые приводит «Интерфакс». В прошлый раз рекорд был зафиксирован в декабре 2022 года. Тогда терминалы СПГ отправили в газотранспортную сеть 11,9 млрд куб. м.

По состоянию на 2 мая показатель заполненности подземных хранилищ газа в странах Европы составляет 59,6%, что на 20 п.п. выше среднего показателя на аналогичные даты за последние пять лет. В марте средняя производительность европейских терминалов по приему СПГ была на уровне 58% из-за забастовки на французских терминалах. В апреле загрузка составила 66%.

2 мая «Газпром» подает газ транзитом через Украину трубопроводный в объеме 39,8 млн куб. м. Прокачка проходит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята. Вчера, 1 мая, «Газпром» подавал газ через Украину в объеме 37 млн куб. м.

К концу зимы страны Евросоюза подошли с показателем заполнения хранилищ более 60%, но затем статистику испортил высокий для марта отбор из-за прохладного начала весны в регионе и остановки СПГ-терминалов во Франции из-за забастовок.

Наибольший прирост объемов поставки был со стороны США. 4 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что объемы поставок СПГ в Европу за 2022 год выросли почти в 2,5 раза и достигли 56 млрд куб. м. По его словам, американские поставки СПГ составляют порядка 40% от общего импорта Европой такого вида топлива.

Милена Костерева