Air Moldova приостановила все полеты и продажу билетов на неопределенный срок

Компания Air Moldova объявила о приостановке выполнения рейсов и продажи билетов со 2 мая на неопределенный срок. Решение принято в связи с финансовыми трудностями: авиакомпания объявила об ускоренной реструктуризации с целью избежания банкротства.

«Таким образом, до решения суда относительно принятия или отклонения заявления, поданного Air Moldova, компания приостанавливает выполнение полетов и продажу билетов начиная со 2 мая 2023 года. Возобновление деятельности будет возможно в течение трех дней с момента решения суда»,— приводит молдавское издание Noi выдержку из сообщения компании. Процедура реструктуризации позволит привлечь внешние инвестиции, заявляет Air Moldova. Авиакомпания оценила их в $50 млн.

Компания также обвинила власти в невмешательстве в решение финансовых проблем, с которыми столкнулся оператор, сообщает Noi. Air Moldova считает, что Управление гражданской авиации (УГА) используется в качестве рычага давления и наказания для Air Moldova. Массовые отмены рейсов в последний период являются результатом ограничений финансово-банковской системы Молдавии, сообщает компания.

2 марта было отменено несколько рейсов Air Moldova из и в Кишинев. По данным компании, причиной отмены стали операционные трудности. Два самолета из парка авиакомпании были недоступны для полетов. Air Moldova также отменила два рейса, которые должны были выполняться компанией 3, 7, 8 и 10 марта, сообщает издание Diez.

12 апреля управление гражданской авиации объявило о риске приостановки действия сертификата эксплуатанта Air Moldova в связи с отменой нескольких рейсов. В ведомстве уточнили, что причиной отмены рейсов Air Moldova является тяжелое финансовое положение авиакомпании. В то же время сотрудники Air Moldova попросили власти вмешаться в создавшуюся ситуацию. В середине апреля Air Moldova сообщила в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) о блокировке своих счетов. Из-за этого компания отменила все рейсы, запланированные на 21–25 апреля.

Тем временем спикер молдавского парламента, а также председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что Air Moldova принадлежит беглому бизнесмену Илану Шору. Об этом он заявил 21 апреля, отвечая на соответствующий вопрос. «Это его, это компания этого человека»,— сказал господин Гросу (цитата по изданию Deschide).

Господин Шор является лидером партии «Шор», которая регулярно проводит антиправительственные митинги, на фоне чего молдавские власти в конце 2022 года начали обсуждать возможность запрета партии.

О влиянии бизнесмена на политическую ситуацию в Молдавии читайте в публикации «Ъ» «Гагаузия хочет как ''Шор'' в масле кататься».

Мария Федотова