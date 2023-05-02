Прибыль Logitech упала на 43% в 2022 году

Швейцарский производитель периферии для ПК Logitech представил отчетность за четвертый квартал и весь финансовый 2022 год, закончившийся 31 марта. Выручка компании за год снизилась на 17%, до $4,5 млрд, чистая прибыль — на 43%, до $365 млн. В четвертом квартале выручка упала на 22%, составив $960 млн, а чистая прибыль — почти на 62%, до $41,5 млн. Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, так что акции Logitech на NASDAQ выросли на 2,5%.

Ухудшение результатов компании связано как с макроэкономическими сложностями и инфляцией, влияющими на спрос, так и с резким ростом продаж во время пандемии. Тогда спрос на ПК и аксессуары к ним вырос, так как многие компании переходили на удаленную работу, теперь же происходит обратный процесс. По данным исследовательской компании IDC, в первом квартале текущего года продажи ПК в мире упали на 29%. Как заявил финансовый директор Logitech Чарльз Бойнтон, компания ожидала снижения выручки и поэтому заранее привела свои издержки в соответствие с этим.

Яна Рождественская