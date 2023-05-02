Бывшему свердловскому депутату грозит до 12 лет колонии по делу о даче взятки

Куйбышевский районный суд Омска отправил под домашний арест бывшего депутата законодательного собрания Свердловской области и лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Геннадия Ушакова. По данным ЕАН, ему инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Уголовное дело в отношении Геннадия Ушакова и заместителя директора департамента имущественных отношений Омска Евгения Кондратьева возбудили на прошлой неделе. По данным следствия, 9 марта бывший свердловский депутат дал чиновнику взятку в размере 970 тыс. руб.

Деньги должны были стать основанием для того, чтобы чиновник помог заключить договора аренды по заниженной стоимости нежилых помещений одного из рынков города на длительный срок, а также за общее покровительство и попустительство.

Геннадий Ушаков – экс-депутат свердловского заксобрания двух созывов. Он был первым в России парламентарием, признанным банкротом. С 2017 году он занял пост секретаря свердловского отделения «Справедливой России». В 2021 году он переехал в Омск.

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