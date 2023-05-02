УНИКС лишил лигу чемпиона

УНИКС стал вторым финалистом play-off Единой лиги ВТБ. Казанцы в напряженнейшем противостоянии, буквально на последней секунде обыграли «Зенит» в седьмом матче полуфинальной серии со счетом 80:79. За титул УНИКС поспорит с «Локомотивом-Кубанью».

Полуфиналы нынешнего сезона складываются так, что ни у баскетболистов, ни у болельщиков нет ни единого шанса как-то перевести дух. Только в понедельник была поставлена точка в безумной серии ЦСКА—«Локомотив-Кубань», зафиксировавшая исторический результат, а именно то, что армейцы впервые в истории лиги не сыграют в финале, а уже во вторник на паркет казанского «Баскет-Холла» на свой седьмой, а значит, решающий матч вышли УНИКС и «Зенит».

В этой паре, в отличие от московско-краснодарской, в которой, как оказалось опрометчиво, пророчили быструю развязку, дозревание серии до седьмого повторения сюрпризом назвать нельзя. Уж очень близки сейчас соперники по уровню. В этом сезоне команды пересекались уже десять раз и так и не выяснили, кто же все-таки сильнее. Собственно, и за всю историю противостояния они этого, можно сказать, так и не узнали — счет личных встреч на вечер вторника был 18:18.

Но все-таки у болельщиков «Зенита» был один козырь, который перекрывал все цифры, свидетельствующие о равенстве. Петербуржцы чемпионат выигрывали (в прошлом сезоне). УНИКС никогда. Казанцы четырежды выходили в финал и всякий раз там оступались, попадая на ЦСКА. Учитывая, однако, что армейцы с чемпионской дистанции уже сошли, а «Локомотив-Кубань» при всем уважении к удивительно боевитому и симпатичному коллективу, созданному Александром Секуличем, по подбору игроков все-таки уступает и УНИКСу, и «Зениту», получалось, что вторничная казанская встреча приобретала некие признаки досрочного финала.

Простым ни для одной из команд этот матч не мог стать по определению. Уж слишком хорошо они друг друга изучили. Настолько, что не какие-то тактические схемы, а банальная готовность и способность выдать максимум возможного выходили на первый план. «Зенит» не стал изменять себе и с первых минут сделал ставку на дальние броски. Те самые, что принесли ему успех в четвертом матче серии, в котором подопечные Хави Паскуаля умудрились 19 раз попасть с дистанции. Меньше чем за полторы четверти гости 11 раз выстрелили трехочковыми, но, на счастье хозяев, попали только трижды. Сам же УНИКС снова делал ставку на жесткую игру под щитами, где и Джален Рейнольдс, и Луи Лабейри, и Винс Хантер пытались поддушивать соперника. Не без успеха, учитывая, что опаснейшего Томаса Эртеля казанцы вполне успешно (как позже оказалось, лишь на время) блокировали. «Зениту», в свою очередь, по большей части удавалось держать под контролем Ненада Димитриевича. Что бывает, когда из-под контроля его упускают, он показал в пятом матче серии, когда набросал «Зениту» 32 очка!

На большой перерыв команды ушли при счете 36:31 в пользу хозяев, сохраняя, таким образом, все имевшиеся интриги. Но и после возобновления игры ни одна из команд сколь-нибудь значимого перевеса добиться не могла. И тогда игру на себя взяли все те же Эртель и Димитриевич. Француз все-таки приспособился к прессингу, которому его подвергали соперники, и, словно ниндзя, умудрялся раз за разом просачиваться к кольцу. По большому счету вся игра «Зенита», особенно в финальной десятиминутке, свелась к формуле «отдай мяч Эртелю». И такая нехитрая тактика могла дать великолепный результат. Но у УНИКСа был Димитриевич. Он держал команду на плаву, он отвечал на удары Эртеля своими и за пять секунд до сирены сделал счет ничейным. У «Зенита» было время на атаку, но вместо нее случился ненужный заступ Андрея Зубкова, а с ним и смена атакующей команды. И это была атака на миллион — за секунду до истечения времени Винс Хантер получил право на два штрафных. Он реализовал один. И этого команде Велимира Перасовича хватило. УНИКС победил со счетом 80:79. Кстати, и в противостоянии двух главных персон этой игры — Димитриевича и Эртеля — разница в счете тоже минимальная — 24:23. Но, несмотря на мизерность, она огромна. Первого она отправила в финал, второго в утешительный матч за третье место.

Александр Петров