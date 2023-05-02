С Валерия Израйлита сняли обвинения в мошенничестве и отмывании

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил по ходатайству Валерия Израйлита производство по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и одному — о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвинения были сняты в связи с истечением сроков давности. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На данный момент в производстве суда остались два эпизода, касающихся вывода $2 млн на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Господина Израйлита задержали в 2016 году в рамках дела о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленобласти. По версии следствия, предприниматель организовал поставку бывших в употреблении нефтепроводных труб под видом новых. Ущерб от использования некачественных материалов следствие оценило в 115 млн руб. Еще 202 млн руб., считают правоохранители, было похищено у дочерней организации «Транснефть». Факт был подтвержден при рассмотрении дела в отношении бывшего министра обороны Луганской народной республики (ЛНР) Олега Бугрова, который являлся инвестором компании-поставщика.

Господин Израйлит по всем предъявленным обвинениям вину отрицает, а дело назвал абсурдным. В марте 2020 года он был переведен под домашний арест. Следствие ходатайствовало о помещении подозреваемого в СИЗО, однако суд не удовлетворил данное прошение.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал господина Израйлита банкротом. В отношении активов бизнесмена ввели процедуру реструктуризации долгов.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург