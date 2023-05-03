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Вдова веселится

Превращение Элвиса Пресли в суперагента в сериале «Агент Элвис»

Netflix представил анимационный сериал «Агент Элвис», авторы которого придумали для короля рок-н-ролла второе, шпионское «я». С сериалом ознакомился Игорь Гаврилов.

Мультяшный Элвис оказывается не только решительным мачо, но и другом обезьяны со странностями

Мультяшный Элвис оказывается не только решительным мачо, но и другом обезьяны со странностями

Фото: Netflix

Мультяшный Элвис оказывается не только решительным мачо, но и другом обезьяны со странностями

Фото: Netflix

Легко представить себе американского полицейского конца 1960-х, который после рабочего дня, уединившись в ванной, изображает характерные движения Элвиса Пресли — вращает бедрами, жонглирует несуществующим микрофоном и демонстрирует приемы карате. Сложнее вообразить, что Элвис, король рок-н-ролла, цепляет на бархатную рубашку полицейский значок и, водрузив мигалку на крышу Lincoln Mark IV, едет патрулировать улицы Мемфиса. И тем не менее работа в полиции была его детской мечтой. Добившись успеха в музыке, он не только дружил с полицейскими — ему сшили полицейский мундир, он постоянно слушал полицейскую рацию и однажды даже регулировал движение на месте автомобильной аварии.

Добровольной помощью полиции дело не ограничивалось. Всем фанатам певца известно, что он хотел стать информатором ФБР, чтобы помогать родине бороться с внутренним врагом. «Представители наркокультуры, хиппи… "Черные пантеры" и им подобные считают меня своим врагом или, как они выражаются, человеком истеблишмента. А я люблю мою страну. Сэр, я с радостью готов предложить свои услуги, чтобы помочь нашей стране выйти из кризиса»,— писал Элвис Пресли в письме Ричарду Никсону.

Во время личной встречи президент вручил ему значок агента Бюро по борьбе с наркотиками. Известно также, что на этой встрече певец назвал британскую группу The Beatles «реальной антиамериканской силой»: «Они приехали в США, заработали деньги, а потом вернулись в Великобританию, где распространяют антиамериканские настроения». На что Никсон заявил, что авангард антиамериканизма — это наркоманы. Элвис отметил, что десять лет изучал и коммунистическую методику промывки мозгов, и наркотическую культуру, так что его опыт, мол, может пригодиться стране.

Этот эпизод обошел вниманием в своем номинированном на «Оскар» фильме «Элвис» австралийский режиссер Баз Лурман. И все-таки взаимная симпатия Элвиса Пресли и органов охраны порядка — тема крайне интригующая. Именно она-то и оказывается главной в анимационном сериале «Агент Элвис», вышедшем на Netflix.

Одним из создателей сериала стала вдова Элвиса Пресли Присцилла, она же озвучила своего рисованного двойника. Вряд ли кого-то удивит тот факт, что ее супруг на экране — фигура добродетельная, примерный семьянин и настоящий патриот. Он сотрудничает с тщательно законспирированной организацией, стерегущей покой американцев. Озвучил персонажа актер Мэттью Макконахи, он же стал исполнительным продюсером сериала.

Присцилла Пресли на склоне лет пустилась во все тяжкие: практически в то же время, когда Баз Лурман снимал свой грандиозный байопик, она поместила покойного мужа в мультипликационный «черный комикс», в котором ближайшим другом короля является шимпанзе Скэттер, помешанный на сексе и наркотиках. Партнерами вдовы стали Майк Арнольд, ранее разрабатывавший шпионскую тему в анимационном сериале «Арчер», и умеренно популярный в 1970-е рок-музыкант Джон Эдди. Также в списке членов команды «Агента Элвиса» — модельер и рок-н-ролльщик Джон Варватос, разработавший костюмы героев, кинокомпозитор и партнер Мэрилина Мэнсона Тайлер Бейтс, комик-каскадер Джонни Ноксвилл и английский актер Саймон Пегг, озвучивший в сериале Пола Маккартни. Лурман тоже отметился в проекте — ему достался персонаж по имени Режиссер.

Общими усилиями создатели сериала провели своего героя через ключевые точки американской истории: познакомили его с Чарльзом Мэнсоном, Тимоти Лири и Говардом Хьюзом, отправили во Вьетнам и на фестиваль в Альтамонт, а также забрали со съемочной площадки фильма «Смена привычки» прямо на Луну. Авторы не то чтобы гиперболизируют, в конце концов многие страницы биографии Пресли допускают весьма смелые толкования. Но сама форма повествования настраивает на отчаянно несерьезный лад.

Есть в одной из серий и пресловутая встреча с Никсоном, только с добавлением свойственных сериалу шуток «ниже пояса». Однако тему склонности певца к доносительству Присцилла Пресли аккуратно обошла, а «Битлам», исправляя давнюю несправедливость, даже сделала своего рода сценарный комплимент.

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