Блинкен рассказал об увеличении поставок американского СПГ в ЕС в 2,5 раза

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу в 2022 году выросли почти в 2,5 раза и достигли 56 миллиардов куб. м. По его словам, американские поставки СПГ составляют порядка 40% от общего импорта Европой такого вида топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Можно говорить о росте наших поставок энергоресурсов в Европу на 140% по сравнению с предыдущим годом»,— заявил господин Блинкен по итогам переговоров с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем (цитата по «РИА Новости»).

Глава американского Госдепа подчеркнул, что такая ситуация во многом сложилась из-за того, что «нынешние отношения между США и Евросоюзом никогда не были крепче, чем в настоящее время».

Ранее Минэнерго США назвало Америку самым крупным экспортером СПГ в мире. При этом в ведомстве отмечают, что существует немало ограничений, из-за которых Соединенные Штаты не могут нарастить объемы экспорта сжиженного природного газа. В частности, в министерстве обратили внимание на недостаточные темпы строительства необходимой для поставок топлива за границу инфраструктуры.

Александр Кислов