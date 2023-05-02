В торговых центрах Краснодара открылись аналоги магазинов Zara — Maag

В Краснодаре и Адыгее, на месте бывших магазинов Zara (бренд входит в испанскую группу компаний Inditex) открылись магазины нового бренда Maag, сообщили в информационных центрах ТРЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Магазины нового бренда начали свою работу в последний день апреля в ТРЦ «Галерея», ТЦ «Красная площадь», ТЦ OZ Mall, а также ТЦ «Мега Адыгея – Кубань». При этом в Москве открытие первых магазинов под брендом Maag произошло еще 26 апреля. Флагманский магазин в столице в день открытия посетили более 1 тыс. человек. В Санкт-Петербурге аналоги Zara начали работать 28 апреля.

Как ранее сообщал «Ъ», Inditex приостановила работу в России в начале марта 2022 года. На территории России под управлением испанской компании находилось 514 магазинов. Холдинг должен был передать новому собственнику 245 магазинов. Остальные 269 торговых точек планировалось закрыть.

Бренд Maag в России развивает АО «Новая мода». Ранее компания носила название «Зара СНГ». В марте 2023 года сделку по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании «Новая Мода одобрила в конце марта подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России. Об этом сообщал заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Покупателем выступила компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран, прокомментировал ранее замглавы Минпромторга.

Андрей Пугачев

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