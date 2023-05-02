Продажи «М.Видео-Эльдорадо» в 2022 году снизились на 14,3%

Общие продажи группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам 2022 года снизились на 14,3% год к году, до 488,9 млрд руб. с НДС, следует из отчетности. Скорректированный чистый убыток группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) уменьшился на 10,2%, до 6,7 млрд руб.

Выручка снизилась на 15,5%, до 402,4 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 26%, до 14,4 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 69,5%, до 15,4 млрд руб. Трафик, включая онлайн-каналы и магазины, уменьшился на 7,2%. Это объяснили общим снижением спроса на рынке электроники во втором полугодии.

В марте поставщики электроники и сети магазинов сообщали, что за первые восемь недель 2023 года продажи потребительской телеком-электроники (смартфонов, наушников и т. д.) упали на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах. По словам участников рынка, снижение произошло из-за того, что покупатели начинают все сильнее экономить.

Подробности — в материале «Ъ» «Рынок электроники дешевеет».

Лаура Кеффер