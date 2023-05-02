В Иркутске мобилизованного осудили за оставление воинской части

Иркутский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор мобилизованному Константину Заусаеву. Как сообщается в Telegram-канале второго Восточногоокружного военного суда, ему назначили два года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Военнослужащий 16 января 2023 года с целью временно уклониться от прохождения военной службы самовольно оставил расположение воинской части без уважительных причин. После этого 13 февраля он добровольно прибыл в военный комиссариат»,— уточняется в сообщении.

Согласно информации, опубликованной на сайте иркутского гарнизонного военного суда, приговор вынесли 26 апреля по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Влад Никифоров, Иркутск