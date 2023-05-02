Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Иркутске мобилизованного осудили за оставление воинской части

Иркутский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор мобилизованному Константину Заусаеву. Как сообщается в Telegram-канале второго Восточногоокружного военного суда, ему назначили два года колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Военнослужащий 16 января 2023 года с целью временно уклониться от прохождения военной службы самовольно оставил расположение воинской части без уважительных причин. После этого 13 февраля он добровольно прибыл в военный комиссариат»,— уточняется в сообщении.

Согласно информации, опубликованной на сайте иркутского гарнизонного военного суда, приговор вынесли 26 апреля по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...