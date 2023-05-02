Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев: теперь цель — выиграть финал

Очень тяжелый матч получился. Играли больше двух с половиной часов, и даже овертайм минут пятнадцать длился. Я уже дождаться не мог, когда же время закончится! Нервы, нервы, нервы. Думал, эмоций уже не осталось, но нет, есть еще и не заканчиваются.

Мы счастливы. Мы обыграли сильнейший клуб. Это очень круто. Отпразднуем, конечно, но уже через четыре дня первая игра финала, так что нужно в первую очередь всем успокоиться. Сейчас ждем соперника. С кем играть — «Зенитом» или УНИКСом — не так уж важно. Соперников не выбирают. Нужно думать о том, как мы будем готовы. Все в наших руках. Да, мы уже давно не были в финале, и нынешний успех — большое достижение. Но теперь цель — выиграть финал.

Отрадно, что сегодня мы были готовы в первую очередь ментально. Случившееся в шестом матче серии не сломало команду, она смогла собраться, проявить характер. Мы знали, что у команды он есть. Хочу отметить также, что отлично себя проявили российские баскетболисты команды. Андрей Мартюк, Антон Квитковских, Владислав Емченко, Александр Щербенёв. Очень рад за Сашу, он выстрелил в очень нужное время. Ну и куда без болельщиков. Мы их сегодня прекрасно слышали, они у нас лучшие, дали нам энергию для победы, а ее, особенно в седьмом матче серии, много не бывает.

Александр Петров