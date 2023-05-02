9,2 процента составил годовой рост выдачи новых ипотечных кредитов в марте 2023 года, сообщил Банк России. Количество выданных кредитов в марте выросло до 154 тыс. (минус 5,4% в годовом выражении) против 115 тыс. (минус 15,5%) в феврале, но сумма выданных кредитов оказалась третьей максимальной за всю историю — 569 млрд руб. (рост на 9,2%) против 422 млрд руб. (снижение на 11,4%) месяцем ранее, несмотря на достаточно высокие и растущие ставки (8,18% годовых в марте). Растет при этом выдача не только льготных кредитов. Ранее ЦБ отмечал, что выдачи рыночной ипотеки выросли на 30% (до 277 млрд руб. в марте с 213 млрд руб. в феврале), а льготной — на 40% (до 293 млрд руб.).

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