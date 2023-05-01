Глава МВФ заявила о постепенном отказе от доллара как от резервной валюты

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что страны мира постепенно отказываются от доллара как резервной валюты. При этом она отметила, что альтернатив ему в ближайшее время нет.

«Да, наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%»,— сказала Кристалина Георгиева на мероприятии американского Института Милкена (цитата по ТАСС). По ее словам, евро сейчас составляет основную конкуренцию доллару.

Госпожа Георгиева добавила, что перспектива отказа от доллара в качестве резервной валюты не вызывает у МВФ опасений из-за надежности американской экономики и глубины рынков капитала. «Поэтому я не вижу альтернатив. Не думаю, что они появятся в ближайшее время»,— сказала она.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что доллар будет долго оставаться мировой резервной валютой. По ее мнению, России и Китаю будет трудно создать альтернативную валюту.

Олеся Павленко