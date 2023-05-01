МВД: в мероприятиях по случаю Первого мая в России участвовали почти 500 тыс. человек

В мероприятиях, посвященных празднованию Первого мая, в российских регионах участвовало около 473 тыс. человек. Торжества прошли без нарушений общественного порядка, сообщает МВД РФ.

«1 мая более чем в 1,1 тыс. населенных пунктов РФ состоялось свыше 1,5 тыс. мероприятий, в которых приняли участие около 473 тыс. человек»,— сообщает министерство. Безопасность обеспечивали полицейские (свыше 19 тыс.), росгвардейцы, сотрудники ЧОПов и граждане из общественных объединений по охране порядка, нарушений они не допустили.

«Российские полицейские продолжают охранять правопорядок на проводимых мероприятиях»,— прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мария Федотова