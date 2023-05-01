Япония развернула Patriot PAC-3 из-за планов КНДР запустить спутник

Министерство обороны Японии завершило переброску основного оборудования для развертывания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (PAC-3) на трех островах в префектуре Окинава. ЗРК устанавливаются в ответ на планы КНДР запустить военный разведывательный спутник, сообщает японское агентство Kyodo.

Система противоракетной обороны (ПРО) Patriot представляет собой мобильную управляемую ракетную систему наземного базирования. Ее вариант PAC-3 повысил эффективность перехватчика за счет использования технологии «попадание на поражение».

Система ПРО развертывается на островах Мияко, Исигаки и Йонагуни, сообщает агентство со ссылкой на правительственных чиновников. Первоначально развертывание предполагалось завершить к 29 апреля, но из-за трудностей с транспортировкой оно было отсрочено до 30 апреля.

Пхеньян еще не уведомил о продолжительности пуска или районе, куда упадут части спутника, отмечает Kyodo.

Лидер КНРД Ким Чен Ын объявил о том, что страна построила свой первый военный спутник-шпион, в конце апреля. Об этом сообщило государственное северокорейское агентство ЦТАК. Ким Чен Ын анонсировал его пуск, не указав конкретную дату.

Последний раз комплексы Patriot PAC-3 размещались на островах Мияко и Исигаки в 2012 и 2016 годах из-за планов КНДР запустить спутники, сообщает ТАСС. Тогда они не были задействованы.

Мария Федотова