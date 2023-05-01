Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Япония развернула Patriot PAC-3 из-за планов КНДР запустить спутник

Министерство обороны Японии завершило переброску основного оборудования для развертывания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot (PAC-3) на трех островах в префектуре Окинава. ЗРК устанавливаются в ответ на планы КНДР запустить военный разведывательный спутник, сообщает японское агентство Kyodo.

Система противоракетной обороны (ПРО) Patriot представляет собой мобильную управляемую ракетную систему наземного базирования. Ее вариант PAC-3 повысил эффективность перехватчика за счет использования технологии «попадание на поражение».

Система ПРО развертывается на островах Мияко, Исигаки и Йонагуни, сообщает агентство со ссылкой на правительственных чиновников. Первоначально развертывание предполагалось завершить к 29 апреля, но из-за трудностей с транспортировкой оно было отсрочено до 30 апреля.

Пхеньян еще не уведомил о продолжительности пуска или районе, куда упадут части спутника, отмечает Kyodo.

Лидер КНРД Ким Чен Ын объявил о том, что страна построила свой первый военный спутник-шпион, в конце апреля. Об этом сообщило государственное северокорейское агентство ЦТАК. Ким Чен Ын анонсировал его пуск, не указав конкретную дату.

Последний раз комплексы Patriot PAC-3 размещались на островах Мияко и Исигаки в 2012 и 2016 годах из-за планов КНДР запустить спутники, сообщает ТАСС. Тогда они не были задействованы.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...