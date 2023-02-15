Среднюю скорость конвертируют в штрафы

Власти ряда российских регионов, Минтранс, а также производители дорожных камер просят вновь ввести штрафы за нарушение средней скорости движения. Подобную практику ГИБДД отменила в 2021 году после критики Верховного суда. Это привело к росту аварийности, заявили представители субъектов федерации, выступая в среду в Госдуме. Вернуть санкции для нарушителей, как выясняется, непросто. В Минюсте и Росстандарте говорят о необходимости правки законов и принятия подзаконных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Подмосковья уже определили 150 участков дорог, где, по их мнению, необходим контроль средней скорости движения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Власти Подмосковья уже определили 150 участков дорог, где, по их мнению, необходим контроль средней скорости движения

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Теме контроля скоростного режима на дорогах РФ в среду был посвящен круглый стол в Госдуме. Речь, в частности, шла о санкциях за превышение средней скорости. Этот параметр (в отличие от мгновенной скорости) фиксируют несколько камер, расположенных на участке дороги. ГИБДД, напомним, перестала наказывать нарушителей летом 2021 года. Верховный суд признал «недопустимым» указание участка дороги (а не конкретного места на ней) в качестве «места совершения правонарушения». В том же году вице-премьер Марат Хуснуллин поручал ведомствам «проработать предложения» и урегулировать этот вопрос в законодательстве, но дело так и не завершено. «Мнения и точки зрения на этот счет в парламенте пока расходятся»,— пояснил в среду первый заместитель председателя думского комитета по транспорту Рифат Шайхутдинов. Поэтому было решено опросить экспертов.

Представитель Центра организации дорожного движения Москвы Владимир Карпов рассказал, что в 2019–2021 годах средняя скорость контролировалась на 30 участках дорог.

Возврат к такой практике, полагает господин Карпов, позволит контролировать, в частности, скорость проезда тоннелей и эстакад, где не всегда возможно установить комплекс.

В Подмосковье в 2019–2021 годах было 174 подобных участка, продолжил замглавы подмосковного Минтранса Виталий Резанов: после введения контроля аварийность сократилась на 45%, после отмены снова выросла. По словам господина Резанова, в Московской области есть 150 участков, где нужно вернуть этот вид контроля. Представитель Смоленской области Антон Богомолов рассказывал, что штрафы в регионе рассылались на девяти участках трассы М-1 «Беларусь», что «очень положительно» влияло на безопасность движения.

Обсуждаемый вопрос «уже давно перезрел, его нужно уже решать», заявил замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Антон Козлов. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр добавил, что меньше всего аварий случается у дальнобойщиков, которые двигаются по трассе равномерно с минимальными отклонениями от крейсерской скорости: нужно добиваться, чтобы легковые авто ехали так же.

Дискуссия в основном сосредоточилась вокруг того, как и где закрепить возможность вынесения штрафов за среднюю скорость. Это должно происходить при соблюдении определенных условий, сказал исполнительный директор ассоциации ОКО (объединяет производителей камер) Эльдар Тузмухаметов: участок дороги должен быть без возможности альтернативного объезда, скоростной режим на нем должен быть одинаковым, участок должен относиться к юрисдикции одного суда, точкой совершения нарушения будет считаться последняя камера. Соответствующие условия можно описать в КоАП, считает эксперт.

Представитель Минюста Дарья Зайкина рассказала, что МВД и Минюст ранее уже обнародовали свою позицию, которая сводилась к тому, что правила контроля средней скорости — это «технический вопрос», не относящийся к регулированию КоАП. В кодексе можно закрепить, к примеру, норму со ссылкой на подзаконный акт правительства, в котором будут описаны детали. Госпожа Зайкина не исключила, что придется менять и ПДД. Нужно заранее определиться, в какой форме будут внесены изменения, подчеркнула представитель Минюста.

«Если норму составить некорректно, то потом Конституционный суд признает ее незаконной,— сказала Дарья Зайкина.— В Госдуме было много законопроектов с хорошими идеями, принятых в первом чтении, но не получивших развития из-за того, что не смогли договориться о технической составляющей».

Нужно вносить поправки и в постановление правительства №1847, в котором содержится перечень измерений, «относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений», добавил замглавы Росстандарта Евгений Лазаренко, ведь контроль средней скорости там не упоминается. Представителей МВД в среду в Госдуме не было, однако в январе 2022 года полиция заявляла, что возвращать штрафы за среднюю скорость «преждевременно».

По итогам круглого стола, рассказал “Ъ” Рифат Шайхутдинов, будет подписан протокол, который, скорее всего, ляжет в основу обращения в правительство РФ.

Иван Буранов