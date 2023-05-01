В Петербурге за год выросло число недовольных своей зарплатой работников

За год в Санкт-Петербурге значительно выросло число сотрудников, недовольных своими зарплатами, следует из данных hh.ru. Реальный уровень доходов устраивает лишь 26% горожан.

Порядка 71% респондентов отметили, что их зарплаты должны быть выше (доля таких ответов выросла на 7% за год). При этом половина из них уверены, что их оплату труда следует поднять в два раза.

Нынешними зарплатами чаще всего довольны сотрудники сферы безопасности (35%), работников в инвестициях, консалтинге или IT (по 30%). В то же время недовольны уровнем дохода фармацевты, врачи, работники ресторанов и гостиниц, а также юристы.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что самые высокие зарплатные ожидания в Ленобласти составили 269 тысяч руб.

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