Хоумстейджинг наращивает спрос

Россияне заинтересовались хоумстейджингом. Речь о новом в России сервисе презентации квартиры для дальнейшей сдачи в аренду или продажи. На «Авито» спрос на такие услуги вырос в пять раз за 2022-й. Сами представители новой профессии говорят о десятикратном росте клиентов за год. Как устроен этот рынок? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Потратить на преображение квартиры сумму аренды за месяц, а дальше зарабатывать на 10-30% больше, чем мог изначально. Такую схему предлагают владельцам жилья хоумстейджеры. Сервис по презентации квартиры появился в США 70-х. Апгрейд жилья должен быть дешевым, как смена декораций на сцене. Перестановка мебели, новые шторы, пара акцентов в интерьер — всех трат на 50 тыс. руб., включая гонорар хоумстейджеру. Если требуется покраска стен и другие сложные работы, чек уже — от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Зато владельцы такой квартиры даже не успевают выставить на сайтах объявлений, рассказывает хоумстейджер Нина Ванчугова:

«Была ситуация, когда квартиру показали в каком-то непрофильном чате, и все, она сразу же ушла. Как правило, арендодатели — это люди от 30 до 45 лет, у них есть недвижимость для жизни и какая-то дополнительная, которая досталась им по наследству. Они хотят ее сдавать и совершенно не готовы тратить свое время на подготовку такой квартиры.

Инвестиционного жилья было приобретено очень много. Переизбыток на рынке позволяет будущим арендаторам выбирать себе лучшее. Они уже не хотят жить абы как. Повышается общая ликвидность объекта и качество жильцов. У хоумстейджеров, работающих без помощников, запись открыта на несколько месяцев вперед».

Свой сервис хоумстейджеры называют в первую очередь маркетинговым. Дизайнерского образования и навыков профессионального ремонта у них часто нет. Для сложных работ, например, лакокрасочных, привлекают мастеров с сервисов типа «Профи» и Youdo. Контракт с ним клиент заключает сам. Так что если спустя пару месяцев штукатурка начнет отваливаться, предъявить претензии хоумстейджеру уже не получится. Даже если той же покраской займется сам консультант, гарантия на работы в контракте обычно не предусмотрена, поясняет хоумстейджер Ирина Панчукова:

«Наш конечный продукт — это состояние квартиры, когда она выходит на рынок. По сути, хоумстейджер начинает работу, когда проведены подготовительные ремонтные работы. Подклеить что-то, подкрасить — это хоумстейджер может сделать самостоятельно. Если я занимаюсь, допустим, покраской плитки в санузле или на кухонном гарнитуре, обоев, здесь я говорю, что я выбираю краску, которую я проверила и знаю, она не подведет, все будет в соответствии с инструкцией, которую дает производитель.

Другой момент: когда спустя три месяца, арендатор протер поверхности, которые можно мыть только неабразивными материалами, металлической губкой и простит возместить, конечно же, в данном случае ни о какой гарантии речи не идет».

За примерно три года, что хоумстейджинг существует в России, спрос на такие услуги вырос кратно. К примеру, на «Авито» в прошлом таких запросов было в пять раз больше чем в 2021 году. Сами хоумстейжеры отмечают, что самый заметный всплеск интереса случился весной и осенью 2022 года, когда люди массово уезжали из страны и хотели поскорее сдать жилье в аренду. Правда, если квартира расположена в невостребованном районе, ее апгрейд может оказаться экономически не оправдан, говорит риелтор и юрист Екатерина Ручканова:

«Скорее всего, клиент снимет что-нибудь не очень "причесанное", но в районе Садового кольца, чем что-то с минимальным ремонтом, но за Третьим транспортным кольцом. Если это далеко от метро, если это юг или восток Москвы, арендодатели накрутят на любой ремонт, который произошел в квартире в ближайшие пять лет на 15%. Но если это не горячий вариант, такая квартира будет очень долго стоять. И чем ближе к центру сталинские дома, старые высотки, они все идут без ремонта, квартиры там все равно возьмут. Такие двухкомнатные объекты по стоимости доходят до 70-80 тыс. руб.».

А вот покупают квартиры без ремонта реже, утверждают риелторы. В компании «Миэль», например, спрос на лоты без отделки за год снизился примерно в пять раз. Отсутствие ремонта стало самой частой причин отказа от сделки. В «Донстрое» выяснили, больше всего потенциальные покупатели ценят качественный ремонт и встроенную мебель на кухне.

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Елизавета Скобцова