По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных портала оповещения населения. После 03:00 тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. После 03:40 тревогу распространили на Киевскую, Житомирскую, Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую и Черниговскую области. Воздушная тревога также звучит в Киеве.

Около 04:50 в офисе президента Украины сообщили о работе ПВО. В Киеве и Киевской области и Днепре слышны взрывы, позже сообщил телеканал ТСН. «Зеркало недели» пишет о взрывах в Павлограде и Сумской области.

Ранее сегодня в ночь на 1 мая тревогу объявляли в Днепропетровской области. Власти сообщали о взрывах в городе Павлодар. В городских зданиях выбиты стекла, также в городе начался пожар.

Олеся Павленко