В Павлограде в Днепропетровской области сообщили о взрывах

В Днепропетровской области в городе Павлодар произошли мощные взрывы, сообщили украинские СМИ. Позже мэр Павлограда Анатолий Вершина подтвердил эту информацию в разговоре с изданием «Суспильне».

Около 21:30 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Сейчас она прекращена, следует из онлайн-карты оповещения граждан.

«Суспильне» со ссылкой на местных жителей также сообщило, что из-за взрывов в городе вылетели стекла в зданиях. В городе также начался пожар, где именно — не уточняется. «Страна.ua» пишет о взрывной волне.

О взрывах в Павлодаре также сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления»,— написал он в своем Telegram-канале.

Олеся Павленко