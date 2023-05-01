Кадыров заявил о желании создать «армию для защиты угнетенных народов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет создать «хорошую такую армию». По его словам, она будет защищать народы от стран, «которые называют себя самыми демократичными».

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными»,— сказал Рамзан Кадыров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кадыров пояснил, что хочет собрать «конкретно подготовленную» команду из людей из разных стран мира. По его словам, в армию эту должны войти «патриоты», которые готовы погибнуть не «ради копейки, а ради порядка».

Ранее Рамзан Кадыров заявлял, что планирует создать собственную военную компанию. По его словам, он хотел бы сделать это после окончания работы на госслужбе.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В сентябре 2021 года его переизбрали, срок полномочий истечет в 2026 году. В сентябре 2022 года господин Кадыров заявил, что «его время пришло» и он «засиделся», в связи с чем заслуживает бессрочный и длинный отпуск. Подобные заявления он делал в ноябре 2016 года и в феврале 2017 года.