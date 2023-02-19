Рамзан Кадыров заявил о желании создать свою ЧВК

Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил боевые качества ЧВК «Вагнер», отметив, что ее штурмовики берут на себя «чрезвычайно тяжелую часть работы» на спецоперации. По его словам, такие подразделения эффективны и необходимы. Поэтому после завершения госслужбы глава Чечни планирует заняться созданием собственной частной военной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится»,— написал Рамзан Кадыров у себя в Telegram-канале.

В Чечне существуют несколько подразделений, входящих в Росгвардию и МВД РФ. К ним в том числе относятся «Ахмат», батальон «Юг», полк полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова.

«Ахмат», в частности, участвует в специальной военной операции на Украине. В конце 2022 года Рамзан Кадыров сообщал, что в боевых действиях на Украине участвует более 20 тыс. чеченских бойцов.

Кроме того, после 24 февраля Рамзан Кадыров инициировал создание добровольческих отрядов из Чечни для участия в военном конфликте на Украине. По его словам, на Украину отправлено не менее 10 тыс. чеченских добровольцев, еще около 70 тыс. заявили о желании присоединиться к батальонам.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Последний раз его переизбрали в сентябре 2021 года. Срок полномочий истекает в 2026 году. В сентябре 2022 года господин Кадыров сказал, что «его время пришло» и он «засиделся», в связи с чем заслуживает бессрочный и длинный отпуск. Подобные заявления он уже делал в ноябре 2016 года и в феврале 2017 года — тогда он говорил, что пришло время оставить пост главы республики.

Лусине Баласян