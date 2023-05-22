Конкурс для управленцев

В этом году стартовал уже пятый сезон флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса управленцев «Лидеры России». Участники нового сезона смогут доказать, что глобальные изменения не повод отсиживаться, а время демонстрировать управленческие таланты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления перед участниками суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления перед участниками суперфинала четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Юбилейный пятый сезон «Лидеров России» стартовал 4 апреля, заявки на участие в нем принимались до 14 мая. За пять сезонов конкурса было принято около 1 миллиона заявок из всех российских регионов и 150 стран мира.

Регистрации пришли от управленцев из разных отраслей: секторов промышленности и информационных технологий, из отрасли строительства и архитектуры, от руководителей в сферах науки, образования и здравоохранения, а также от предпринимателей из самых разных сфер. Все они рассчитывают на победу и возможность получить карьерное сопровождение, поработать с наставниками из числа ведущих управленцев, а также выиграть грант на обучение в 1 млн руб. Иностранные же граждане, ставшие победителями конкурса, могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, а иностранцы-финалисты — на получение вида на жительство в РФ.

Владимир Путин, президент РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ «У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово работать на благо страны в науке, культуре, социальной сфере, в бизнесе и в государственном управлении. Именно для таких людей новые горизонты профессионального роста открывает конкурс “Лидеры России”» (В послании Федеральному собранию РФ, 21 февраля 2023 года)

История флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей» началась в 2017 году. Тогда, 11 октября 2017 года, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил о старте первого сезона проекта: «Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны — в данном случае мы говорим об управлении».

Цель проекта — поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей для прорывного развития России. 400 конкурсантов за это время получили назначения на высокие должности, среди которых главы регионов, мэры городов, заместители федеральных министров, председатели региональных правительств, топ-менеджеры крупнейших коммерческих российских компаний и государственных холдингов, ректоры вузов, руководители учреждений здравоохранения и науки. Победители предыдущих потоков уже в составе правительства решают задачи по антикризисному управлению, среди них — первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин, замминистра энергетики Евгений Грабчак, замглавы Минздрава Олег Салагай, замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, замглавы Минстроя Константин Михайлик.

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ «Самое главное, что люди востребованы. И у вас есть возможность стать частью этой уникальной команды. Стать частью команды президента. Так что все зависит от вас, все в ваших руках. Желаю всем участникам удачи!» (Речь на запуске пятого, юбилейного сезона конкурса «Лидеры России», 4 апреля 2023 года)

Из-за новых вызовов конкурс «Лидеры России» приобретает особую значимость. «Почему важно участвовать в конкурсе "Лидеры России" именно сейчас — мир стремительно меняется, и происходят глобальные изменения, переждать которые нельзя. Единственный выход — участвовать в управлении изменениями и не отсиживаться. Главное помнить, что любой кризис — время возможностей для России и каждого человека, и это нельзя упускать»,— объяснял Сергей Кириенко в апреле на старте пятого сезона.

Формальных критериев для участия в «Лидерах России» всего два — возраст до 55 лет и опыт управления от двух лет. «"Лидеры России" — это проект для всех управленцев. Развивать свои навыки нужно всем руководителям: и на государственной службе, и в науке и образовании, и в бизнесе, и тем, кто управляет тысячами сотрудников, и тем, кто пока осуществляет линейное руководство»,— рассказывает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Между тем участников ждет жесткий многоступенчатый отбор: на каждом этапе оценивается уровень развития управленческих компетенций и навыков. Сначала конкурсантам предстоит решить несколько тестов в дистанционном формате, затем подтвердить успешное прохождение дистанционного этапа. Испытания предполагают тесты на знание русского языка, оценку управленческого потенциала, оценку навыков планирования и организации деятельности.

В пятом сезоне у участников появилась возможность дополнительно проявить себя на дистанционном этапе и попасть в базу партнеров, описав в блоке «Управленческие решения» свой отраслевой опыт: в бизнесе, госуправлении, промышленности, ИТ, науке и образовании, здравоохранении, строительстве и ЖКХ и так далее. В общем конкурсе участники сразятся уже без профильных треков.

После дистанционного этапа участники попадают на региональный этап — это новинка пятого сезона. Каждый из 89 субъектов России предложит конкурсантам социально значимые задачи для обсуждения в региональных командах. Главы субъектов получат новые интересные идеи для решения местных актуальных вопросов, а лидеры смогут попрактиковать свои компетенции на прикладных, важных для России кейсах и сделать максимум, чтобы принести пользу родному региону. Команды с лучшими результатами смогут встретиться с главой региона. Ожидается, что живое общение поможет созданию региональных сообществ управленцев. Этот этап запланирован на июль—сентябрь. Далее до конца года будут проходить окружные финалы. Участники также в течение трех дней будут выполнять задания, которые представляют симуляцию реальных управленческих ситуаций, а эксперты проведут комплексную оценку лидерских качеств каждого конкурсанта. Справившиеся с задачей пройдут в суперфинал — он состоится в 2024 году. Там соберутся лучшие из лучших для решения управленческих кейсов, предложенных наставниками и организаторами.

Мнения Председатель Совета федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ «Конкурс “Лидеры России” представляет собой такой скоростной лифт, который поднимает участников конкурса, независимо на каком расстоянии они находятся от Москвы, от центров управления, на разные этажи, в том числе на верхние этажи государственного управления. Это дает молодым людям себя реализовать. Молодежь чувствует себя востребованной государством. И у конкурса очень большие, еще нереализованные, я считаю, возможности, большой потенциал. Интерес к нему по-прежнему сохраняется очень большой. Поэтому Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс. Мы внимательно следим, поскольку мы палата регионов, чтобы представители всех субъектов федерации имели такую возможность участвовать в конкурсе. Замечательный конкурс. Его обязательно нужно продолжать». (март 2021 года) Помощник президента РФ Максим Орешкин: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Для российской экономики наступил созидательный период, я бы даже сказал, созидательная эпоха. Есть целый ряд направлений, которым предстоит развиваться, что потребует применения современных управленческих подходов. Начинается время, так сказать, освоения собственной страны. Это означает большие инвестиции в инфраструктуру, ее развитие и туризм. Ожидается прогресс в технологическом развитии России. Наступает очень интересный период, и я уверен, что участники конкурса “Лидеры России” займут достойное место в этом процессе». (апрель 2023 года). Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС «Пятый сезон конкурса “Лидеры России” выявляет самых профессиональных управленцев и потом помогает им эффективно применять свои навыки на пользу родине. Победители получают возможность поработать с наставниками—лидерами предпринимательской сферы и государственного управления, также оценку и рекомендации по развитию собственных управленческих компетенций. Но самый главный приз — стать участником сообщества лучших управленцев России. Это капитал, который будет работать на участников всю жизнь. Именно сегодня компетенции и таланты “Лидеров России” нужны стране, особенно в самой прогрессивной сфере — информационных технологий, которую я курирую. (апрель 2023 года)

На каждом этапе конкурсанты получают обратную связь от профессиональных экспертов. В юбилейном сезоне конкурса «Лидеры России» впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получит персональные рекомендации — что усовершенствовать в своем стиле управления и как. И чем больше этапов конкурса проходит участник, тем более полные и подробные отчеты с анализом его навыков он получает. «Это индивидуальный план развития, основанный на комплексной оценке управленческих способностей»,— отмечают организаторы.

Институт наставничества в проекте «Лидеров России» играет ключевую роль. Наставниками конкурса выступают лучшие управленцы страны. Чтобы стать хорошим руководителем, нужен опыт, «вернее, метод проб и ошибок, решение нестандартных задач и наставничество», рассказывает замглавы Минэнерго Евгений Грабчак. «Каждое последующее поколение, опираясь на опыт наставников, пересматривает его уже по-своему, зачастую желая превзойти. Этот соревновательный элемент иногда дает невероятные результаты»,— подчеркивает замглавы Минстроя Константин Михайлик.

При этом проект помогает найти единомышленников: практика показывает, что бывшие конкурсанты часто продолжают вместе учиться благодаря выигранным на конкурсе грантам. Победитель четвертого сезона «Лидеров России» директор по экономике и управлению эффективностью «ЗапСибНефтехима» Евгений Ямщиков, проходящий по гранту программу ExecutiveMBA, учится вместе сразу с несколькими победителями конкурса. Кроме того, финалисты и участники разных сезонов конкурса «Лидеры России» совместно запускают социальные и волонтерские проекты, организуют гуманитарную и медицинскую помощь. За четыре сезона число социальных проектов перевалило за тысячу.

К 2023 году конкурс уже закрепил за собой статус кузницы компетенций и лидеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признается, что принимал многие кадровые решения, ориентируясь на результаты конкурса. Финалист второго сезона «Лидеров России» Виталий Хоценко, с марта 2023 года временно исполняющий обязанности губернатора Омской области, также рад видеть коллег по конкурсу в управленческой команде региона. «Если вы верите в свои силы и хотите внести вклад в будущее России, этот конкурс для вас. Участников ждут уникальные знания, новые знакомства с успешными людьми, возможность построить карьеру практически в любой компании. Вы сможете войти в число лучших управленцев России и попасть в кадровый резерв страны»,— напутствует губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Елена Иванова