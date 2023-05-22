Платформа открытых дверей

За последние пять лет кратно увеличилось число россиян, которые видят возможности самореализации как в стране в целом, так и непосредственно в своем регионе проживания. Эксперты полагают, что причинами таких результатов в том числе являются рост вовлеченности граждан в различные проекты и выстраивание государством системы социальных лифтов. Значимую роль в этом играет платформа «Россия — страна возможностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным ВЦИОМА, большинство россиян (76%) позитивно оценивают возможности для самореализации молодежи в РФ

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ По данным ВЦИОМА, большинство россиян (76%) позитивно оценивают возможности для самореализации молодежи в РФ

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывают, что в РФ растет число граждан, уверенных в том, что у российской молодежи есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни.

Так, в ходе опроса ВЦИОМа, проведенного в ноябре 2022 года,— в нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет — респондентов спросили, есть ли в целом в стране у молодежи сейчас возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. 76% участников ответили положительно — и это максимальное значение показателя за время измерений. В 2017 году, по данным опросов, примерно 37% россиян верили в возможности самореализации в России. Так, за пять лет существования платформы «Россия — страна возможностей» показатель вырос более чем в два раза.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что граждане думают о возможности самореализации молодежи непосредственно в их регионах проживания. В ноябре 2022 года большая доля опрошенных (59%) положительно оценила такие перспективы. Из них абсолютно уверены в этом 21%, склонны так думать — 38%. Отрицательно оценили наличие возможности 37% респондентов: в апреле 2019 года их доля составила 42%, в декабре 2021 года — 45%. Число неопределившихся за три с половиной года оставалось неизменным — на уровне 4%.

Факторы роста

Одной из причин таких результатов руководитель департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов называет существенную активизацию молодежной политики в последние два года. «Многие проекты стали массово внедряться в регионах, выросло количество участников, а результаты реализации проектов становятся все более очевидными»,— говорит эксперт. По мнению директора департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислицыной, формирование такой позитивной тенденции обусловлено развитием горизонтальной мобильности внутри России. «Перезапущены и успешно работают социальные лифты, за счет которых смена региона проживания для молодежи при наличии определенных амбиций и стремлений не вызывает трудностей»,— говорит она.

Отметим, что возможности для самореализации и развития талантов определены одной из национальных целей развития до 2030 года, закрепленных указом президента Владимира Путина №474 от 21 июля 2020 года. Напомним, что документ скорректировал долгосрочные цели, обозначенные в указе №204 от 7 мая 2018 года, при этом в нем также говорилось о необходимости создания соответствующих условий. Тем самым государство отметило для себя стратегический характер этого направления. По результатам опроса ВЦИОМа, представленного в декабре 2022 года, по эффективности реализации властями указанная национальная цель оказалась на втором месте из пяти, показав положительную динамику в оценке. Самой значимой из национальных целей россияне считают достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство.

Мнения Владимир Путин, президент России: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ «За последние годы многое сделано в сфере создания новых социальных лифтов. Отмечу здесь и известную, уже хорошо, надеюсь, известную, в стране платформу “Россия — страна возможностей”. Ее проекты и конкурсы открывают действительно серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью: сам для себя обнаружил, что 18 миллионов уже стали ее участниками: если исходить из того, что у нас 40 миллионов молодых людей, то 18 миллионов — это почти половина. Это впечатляет, честно говоря, причем независимо от того, где эти люди живут — в большом городе или в районном центре. Подчеркну, что в целом всемерная система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди, чтобы они имели возможность получать качественное, разностороннее образование, устроиться на интересную работу, чувствовали заботу государства при рождении детей и в приобретении жилья». (заседание Государственного совета, декабрь 2022 года) Михаил Мишустин, председатель правительства РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ «Я помню, как все начиналось, помню первых участников, первых победителей конкурса. Многие из них достигли профессиональных высот и занимают ответственные должности. Все ребята, которые прошли через горнило конкурса “Лидеры России”, ожидают больших должностей. В работу правительства Российской Федерации уже активно включены победители конкурса “Лидеры России”. Назову несколько примеров: первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов, Вероника Прищепа тоже получила высокую должность. (27 мая 2022 года) Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Миллионы человек, которые прошли через конкурсы платформы “Россия — страна возможностей”, не просто были участниками состязаний — это люди, чья судьба изменилась. Не только те, кто победили, но и просто те, кто набрались смелости и сделали свой выбор в жизни, сделали первый шаг: подали заявку, попробовали себя, приобрели новых друзей, получили систему обратной связи — их жизнь уже поменялась! Они стали увереннее себя чувствовать, они поверили в себя, они по-другому стали относиться, и я уверен в этом, и к себе, и к своей собственной судьбе. Самое главное: они поверили в то, что все в этой жизни зависит от тебя самого и что Россия сегодня действительно реальная страна возможностей». (22 мая 2022 года)

Инструментом достижения национальных целей являются национальные проекты. Один из них — «Образование» — призван в том числе обеспечить возможности для самореализации и развития талантов. Федеральные проекты в его составе направлены на решение этой задачи, при этом среди них по масштабности охвата особо можно отметить «Социальные лифты для каждого», целью которого является создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов, и «Развитие системы поддержки молодежи», реализуемого с целью создания условий для эффективной самореализации молодых людей, в том числе развития инфраструктуры. Ответственные за достижение показателей по данным проектам — Минпросвещения России, Росмолодежь и АНО «Россия — страна возможностей».

Периметр возможностей

В 2023 году платформа отмечает свой первый юбилей: 22 мая исполнилось ровно пять лет с момента подписания президентом России Указа о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Вся деятельность платформы направлена на то, чтобы предоставить людям равные возможности для развития на каждом жизненном этапе: в период обучения в школе или вузе, в момент начала профессиональной карьеры или уже на управленческой позиции. Платформа состоит из 26 проектов, конкурсов и олимпиад, образовательного центра — Мастерской управления «Сенеж», более 80 Центров оценки и развития компетенций на базе вузов в 46 регионах по всей стране, а также собственного Кадрового агентства, которое помогает в трудоустройстве выпускников на госслужбу.

На первом заседании наблюдательного совета организации в октябре 2019 года Владимир Путин заявил, что социальные лифты должны «работать не по звонку, не по связям, а по объективным критериям» и распространяться на всю страну. Одной из ключевых задач платформы как раз и является создание эффективных социальных лифтов в РФ.

Две трети конкурсантов платформы — это молодежь до 35 лет. Молодежь — это не только демографическая группа, но и социальная со своими потребностями, ценностными ориентирами и моделями социального поведения, отмечают в НИУ ВШЭ в докладе, посвященном ее мерам поддержки. При этом охват участников очень широк — как в части их возраста (от 5 до 91 года), так и географии (89 регионов РФ и 150 стран).

У каждого есть возможность выбрать для себя подходящий конкурс или получить поддержку для реализации своего проекта. Ежегодно платформа запускает конкурсы и олимпиады, однако общее количество проектов в линейке остается неизменным. Только в прошлом году стартовало семь новых проектов для разных целевых аудиторий.

Место силы

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, проведенного в марте 2021 года (результаты предоставлены “Ъ” платформой), 83% конкурсантов ответили, что участие в проектах положительно повлияло на возможности их дальнейшей самореализации. Финалисты и победители проектов получают дополнительные баллы к ЕГЭ, стажировку, первую работу, профессионального наставника, продвижение по карьерной лестнице, путешествия по России и многое другое. Победа в разных конкурсах, дает различные бонусы.

С учетом результатов работы платформы можно сделать вывод, что она играет значимую роль в создании возможностей для самореализации и развития талантов. Вклад «России — страны возможностей» в формирование новых социальных лифтов отметил президент на заседании президиума Госсовета по молодежной политике 22 декабря 2022 года. «Ее проекты и конкурсы открывают серьезные горизонты для реализации профессионального потенциала молодых людей. Среди них платформа пользуется огромной популярностью. Сам для себя обнаружил, что 18 миллионов уже стали ее участниками. Это впечатляет, честно говоря. Причем независимо от того, где эти люди живут — в большом городе или в районном центре»,— сказал он.

Венера Петрова